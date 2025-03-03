Cevher filminin konusu ne? Cevher filminin oyuncuları kim?

Cevher (The Substance) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cevher filminin konusu ne? Cevher filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Cevher filminin konusu ne? Cevher filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:44

Cevher filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Coralie Fargeat üstleniyor. Peki, Cevher filminin konusu ne? Cevher filminin oyuncuları kim? 

CEVHER FİLMİNİN KONUSU NE?

Cevher, gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvuran bir oyuncunun hikayesini konu ediyor. Elisabeth Sparkle, ışıltılı günlerini ardında bırakan bir oyuncudur. Cinsiyetçi bir yapımcı tarafından kovulduktan ve yaşı nedeniyle artık hiçbir rol alamadıktan sonra umutsuzluk sarmalına düşer. Ta ki onu, sözde sizi daha iyi bir versiyon haline getirecek gizemli bir madde sunan gizemli bir şirkete götüren o ölümcül araba kazasına kadar. Elizabeth günaha boyun eğecek midir?

CEVHER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demi Moore - Elizabeth Sparkle

Margaret Qualley - Sue

Dennis Quaid - Harvey

Joseph Balderrama - Craig Silver

Oscar Lesage - Troy

Matthew Geczy - Bob Haswell

Gore Abrams - Oliver

Olivier Raynal - Alan

Hugo Diego Garcia - Diego

CEVHER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Cevher filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.


Etiketler: #konusu nedir? #demi moore

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