Cevher filminin konusu ne? Cevher filminin oyuncuları kim?
Cevher (The Substance) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cevher filminin konusu ne? Cevher filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cevher filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Coralie Fargeat üstleniyor. Peki, Cevher filminin konusu ne? Cevher filminin oyuncuları kim?
CEVHER FİLMİNİN KONUSU NE?
Cevher, gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvuran bir oyuncunun hikayesini konu ediyor. Elisabeth Sparkle, ışıltılı günlerini ardında bırakan bir oyuncudur. Cinsiyetçi bir yapımcı tarafından kovulduktan ve yaşı nedeniyle artık hiçbir rol alamadıktan sonra umutsuzluk sarmalına düşer. Ta ki onu, sözde sizi daha iyi bir versiyon haline getirecek gizemli bir madde sunan gizemli bir şirkete götüren o ölümcül araba kazasına kadar. Elizabeth günaha boyun eğecek midir?
CEVHER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Demi Moore - Elizabeth Sparkle
Margaret Qualley - Sue
Dennis Quaid - Harvey
Joseph Balderrama - Craig Silver
Oscar Lesage - Troy
Matthew Geczy - Bob Haswell
Gore Abrams - Oliver
Olivier Raynal - Alan
Hugo Diego Garcia - Diego
CEVHER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Cevher filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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