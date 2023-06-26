Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler?
Bana Masal Anlatma filmi KANAL D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Bana Masal Anlatma filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Bana Masal Anlatma filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler?
Bana Masal Anlatma filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak otururken filmin senaryosunu da Burak Aksak kaleme aldı. 2015 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Bana Masal Anlatma filminin türü komedidir. Peki, Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gökçe Bahadır - Neriman
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Neslihan Aker - Nalan
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Haluk Bilginer - Akbar
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
Yunus Şanlı - Yunus Şanlı
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul Suriçi'nde gerçekleşti.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bana Masal Anlatma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- Yeni dönemin şifreleri
- TSK’de Wagner’ciler var mı?
- 'Ekonomiyi düze çıkarma' planı
- Marmaris'te bulunan cesetle ilgili yeni gelişme
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- 'Taş mı yiyelim' sözü gerçek oldu!
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli