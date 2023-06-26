Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:49

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:49

Bana Masal Anlatma filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak otururken filmin senaryosunu da Burak Aksak kaleme aldı. 2015 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Bana Masal Anlatma filminin türü komedidir. Peki, Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gökçe Bahadır - Neriman

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi

Cengiz Bozkurt - Nafi

Berat Yenilmez - Yaşar

Ani İpekkaya - Madam

Neslihan Aker - Nalan

Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

Haluk Bilginer - Akbar

Çağlar Ertuğrul - Haşmet

Yunus Şanlı - Yunus Şanlı

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul Suriçi'nde gerçekleşti.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bana Masal Anlatma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.