Sonsuza Dek Nedime filmi konusu nedir? Sonsuza Dek Nedime filmi oyuncuları kimler?
Sonsuza Dek Nedime filmi KANAL D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sonsuza Dek Nedime filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Sonsuza Dek Nedime filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Sonsuza Dek Nedime filmi konusu nedir? Sonsuza Dek Nedime filmi oyuncuları kimler?
Sonsuza Dek Nedime filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken filmin senaryosunu Burçin Ergin kaleme aldı. 2022 yılında çekimleri tamamlanan ve vizyona giren Sonsuza Dek Nedime filminin türü romantik komedidir. Peki, Sonsuza Dek Nedime filmi konusu nedir? Sonsuza Dek Nedime filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SONSUZA DEK NEDİME FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kalbi kırık bir nedime, arkadaşının düğününü düzenlerken yeni bir aşk şansı şansı. Tabii zalim eski nişanlısı işleri alt üst etmedikçe.
SONSUZA DEK NEDİME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gözde Kaya
Yusuf Çim
İbrahim Kendirci
Aslı Bekiroğlu
Tuğçe Kumral
Ahmet Kayakesen
Alper Baytekin
Neriman Derya Şensoy
Süeda Çil
SONSUZA DEK NEDİME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sonsuza Dek Nedime filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlenmiştir.
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