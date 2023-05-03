Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 18:04

Güncelleme: 03.05.2023 - 18:10

Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur (Barfi!), yönetmenliğini ve senaristliğini Anurag Basu'nun üstlendiği, 2012 yapımlı bir romantik komedi filmidir.

BARFI! AŞKIN DİLE İHTİYACI YOKTUR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Doğuştan konuşma ve duyma engelli bir gencin aşkla tanışma hikayesi…

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babası tarafından yetiştirilen Barfi, sağır ve dilsiz olarak doğmuştur. Hayat dolu ve son derece pozitif biri olarak büyüyen aynı zamanda bir hayli haylaz bir genç olan Barfi'nin başı, sık sık derde girmektedir. Bir gün yaşadığı şehre yeni taşınan Shruti Ghosh isimli genç bir kadınla tanışır. Daha önce hiç karşılaşmadığı duygularla yaşayan Barfi, üç ay içerisinde başka biriyle evlenecek olan Shruti'ye ilk görüşte vurulur, Shruti de zamanla ona karşı bir şeyler hissetmeye başlar ancak önlerinde birçok engel vardır…

BARFI! AŞKIN DİLE İHTİYACI YOKTUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ranbir Kapoor

Priyanka Chopra

Ileana D'Cruz

BARFI! AŞKIN DİLE İHTİYACI YOKTUR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.