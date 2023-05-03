Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:54

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:54

TRT2 ekranlarında yayınlanacak olan Pandora'nın Kutusu filminin yönetmen koltuğunda Yeşim Ustaoğlu otururken filmin senaryosunu Yeşim Ustaoğlu ve Sema Kaygusuz kaleme aldı. Peki, Pandora'nın Kutusu filmi konusu nedir? Pandora'nın Kutusu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PANDORA'NIN KUTUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Her biri uzak diyarlara düşmüş üç kardeş artık hasretlerine zorunlu bir son verecektir. Üçü de birbirinden farklı hayatlara savrulmuştur. Birbirleriyle aralarındaki bağ körelmeye yüz tutmuştur ve iletişimlerini kaybetmiş bu üç orta yaşlı kardeş için kavuşma vakti yaklaşmaktadır. Memleketleri Karadeniz'de yaşayan yaşlı annelerinin kaybolduğu haberi onları yıllar sonra bir araya getirecektir. Her biri aynı şehire düşmüş, İstanbul'da yaşıyor olmalarına rağmen kontaktlarını kaybeden kardeşler anneleri Nusret'i bulmak için kendileri ve anılarına dair birçok şeyi gün yüzüne çıkardıkları bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk bir içsel hesaplaşmaya, annelerini bulduktan ve İstanbul'a getirdikten sonraki süreç ise sancılı bir yaşam sınavına dönüşecektir. Bu sınavdan alnının akıyla çıkabilen tek kişi ise yaşlı kadının torunu Murat olacaktır. Güneşe Yolculuk ve Bulutları Beklerken gibi filmleriyle kendini ispatlayan önemli yönetmen Yeşim Ustaoğlu, son filmiyle de yine yolculuk vesilesiyle gerçek kimliklerini bulan karakterleri ele alıp politik duruşuyla da dikkat çeken sosyal içerikli ve son derece etkili bir filme imza atıyor.

PANDORA'NIN KUTUSU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tsilla Chelton - Nusret

Derya Alabora - Nesrin

Övül Avkıran - Güzin

Osman Sonant - Mehmet

Tayfun Bademsoy - Faruk

Onur Ünsal - Murat

PANDORA'NIN KUTUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pandora'nın Kutusu filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.