Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:26

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:26

Truva filmi 2004 yılında vizyona girdi. İlyada destanını konu alan filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü yıldızlar otururken filmin yönetmenliğini Wolfgang Petersen, senaristliğini ise David Benioff üstlendi. Peki, Truva filmi konusu nedir? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Truva filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TRUVA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar. Agamemnon'un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir. Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles (Aşil) dir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi, sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır.

TRUVA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin kısa bir bölümü Çanakkale’de çekilse de gerekli savaş alanları ve yer bakımından yani savaş sahnelerini çekebilecek büyük düz plato olmadığı için filmin %95 lik bölümü Malta’da çekildi.

TRUVA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Brad Pitt - Aşil

Eric Bana - Hektor

Orlando Bloom - Paris

Diane Kruger - Helen

Peter O'Toole - Priam

Sean Bean - Odysseus

Brian Cox - Agamemnon

Brendan Gleeson - Menelaus

Ken Bones - Hippasus

Saffron Burrows - Andromache

Rose Byrne - Briseis

Julie Christie - Thetis

James Cosmo - Glaucus

Frankie Fitzgerald - Aeneas

Julian Glover - Triopas

Garrett Hedlund - Patroclus

Tyler Mane - Aias

Vincent Regan - Eudorus

John Shrapnel - Nestor

Nigel Terry - Telephus

Adoni Maropis - Philoctetes

Nathan Jones - Boagrius

Shero Rauf - Truvalı okçu

Ben Crompton - Dublör

TRUVA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Truva savaşı ile ilgili belgelerin yok denecek kadar az olması, bu filmin bir efsaneden uyarlandığının en büyük işaretlerinden biridir. Truva filmi konusu Çanakkale’nin Hisarcık adı verilen kentte geçmektedir. Hisarcık kenti Çanakkale’ye 30 km uzaklıkta bir yerleşim yeridir.

Bu kent eskiden yangın, deprem gibi sebeplerden dolayı birçok kez yıkılmış. O zamanlar çok zengin ve modern bir kent olan Hisarcık bölgesinde kazı çalışmaları sonucunda. Çıkan tarihi eser kalıntıları sebebi ile İlyada ve Odysseia Destanında anlatılan Truva kentinin burası olduğuna ve savaşların burada geçtiğine inanılıyor.