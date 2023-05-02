Truva filmi konusu nedir? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Truva filmi oyuncuları kimler?
Truva (Troy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, antik çağlarda geçen Truva filminin konusunu, nerede, ne zaman çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediliyor. Peki, Truva filmi konusu nedir? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Truva filmi oyuncuları kimler?
Truva filmi 2004 yılında vizyona girdi. İlyada destanını konu alan filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü yıldızlar otururken filmin yönetmenliğini Wolfgang Petersen, senaristliğini ise David Benioff üstlendi. Peki, Truva filmi konusu nedir? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Truva filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
TRUVA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eski Yunan'da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helena'nın kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon'un da yardımıyla Truva'ya savaş açar. Agamemnon'un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir. Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles (Aşil) dir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi, sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır.
TRUVA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin kısa bir bölümü Çanakkale’de çekilse de gerekli savaş alanları ve yer bakımından yani savaş sahnelerini çekebilecek büyük düz plato olmadığı için filmin %95 lik bölümü Malta’da çekildi.
TRUVA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Brad Pitt - Aşil
Eric Bana - Hektor
Orlando Bloom - Paris
Diane Kruger - Helen
Peter O'Toole - Priam
Sean Bean - Odysseus
Brian Cox - Agamemnon
Brendan Gleeson - Menelaus
Ken Bones - Hippasus
Saffron Burrows - Andromache
Rose Byrne - Briseis
Julie Christie - Thetis
James Cosmo - Glaucus
Frankie Fitzgerald - Aeneas
Julian Glover - Triopas
Garrett Hedlund - Patroclus
Tyler Mane - Aias
Vincent Regan - Eudorus
John Shrapnel - Nestor
Nigel Terry - Telephus
Adoni Maropis - Philoctetes
Nathan Jones - Boagrius
Shero Rauf - Truvalı okçu
Ben Crompton - Dublör
TRUVA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?
Truva savaşı ile ilgili belgelerin yok denecek kadar az olması, bu filmin bir efsaneden uyarlandığının en büyük işaretlerinden biridir. Truva filmi konusu Çanakkale’nin Hisarcık adı verilen kentte geçmektedir. Hisarcık kenti Çanakkale’ye 30 km uzaklıkta bir yerleşim yeridir.
Bu kent eskiden yangın, deprem gibi sebeplerden dolayı birçok kez yıkılmış. O zamanlar çok zengin ve modern bir kent olan Hisarcık bölgesinde kazı çalışmaları sonucunda. Çıkan tarihi eser kalıntıları sebebi ile İlyada ve Odysseia Destanında anlatılan Truva kentinin burası olduğuna ve savaşların burada geçtiğine inanılıyor.
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