Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:52

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:52

Hollywood Polisleri filmi 2003 yılında ABD'de vizyone girdi. Oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin bulunduğu filmin yönetmen koltuğunda Ron Shelton otururken filmin senaryonusu Robert Souza ve Ron Shelton kaleme aldı. Peki, Hollywood Polisleri filmi konusu nedir? Hollywood Polisleri filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HOLLYWOOD POLİSLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki cinayet masası dedektifi rapçi cinayetlerini araştırıyor. Joe Gavilian usta bir dedektif, kimi zaman yaptığı işten sıkılır gibi olsa da, elinden geleni yapıyor. K.C. Calden ise onun ortağı, kafası işinden daha çok yogayla ve oyunculukla meşgul. Henüz tam olarak ne istediğini bilmiyor, cinayetleri bırakıp oyuncu olma isteği ağır basabilir...

Bir rap grubunun elemanları öldürülmüştür. Sorumlu ise anlaşmalı olduğu plak şirketlerinin başı gibi gözükmektedir. İki dedektif olayları artaştırmaya başlarlar.

HOLLYWOOD POLİSLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Harrison Ford - Joe Gavilian

Lena Olin - Ruby

Josh Hartnett - KC Calden

Bruce Greenwood - Lt. Bennie Macko

Isaiah Washington - Antoine Sartain

Lolita Davidovich - Cloe Ricard

Keith David - Leon

Dwight Yoakam - Leroy Wasley

Martin Landau - Jerry Duran

Lou Diamond Phillips - Wanda

Eric Idle - Celebrity

HOLLYWOOD POLİSLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Hollywood Polisleri filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.