Yayınlanma: 27.01.2025 - 20:52

Güncelleme: 27.01.2025 - 20:52

Uzak Şehir dizisi 11. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kaya’nın cezaevine girmesi Albora’ların büyük sınavlarından biri olur. Avını bekleyen avcı gibi Kaya’yı bekleyen Ecmel’e karşı Cihan zekice bir plan düşünür. Kardeşinin hayatını korumak için attığı adım Albora ailesindeki her ferdin bir bedel ödemesini neden olacak mıdır? Nare ve bebeğini kurtarmak için büyük çaba gösteren Şahin, karşısında Özkan’la Sadakat’i bulur. Sadakat gördüğü fotoğrafın hesabını Şahin’e sorarken cezasını da kızı Nare’ye keser. Nare iki ailenin arasında bitmek bilmeyen savaştan ve aldığı kötü haberden sonra iyice darmadağın olur. Ne düşüneceğini bilemeyen Nare kimseye haber vermeden hastaneden kaçar. Nare’nin kaçışı Şahin’le beraber yeni bir karar almasına neden olurken hayat onlara bambaşka bir haber getirir. Albora ailesinde gelişen olaylar karşısında Alya ve Cihan beraber hareket ederken, Alya’nın Boran’ın yıllar önce çektiği videoyu izlemesiyle şok yaşar. Geleceğinin nasıl şekillendiğini anlayan Alya kimden nefret edecek, kimi haklı bulacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 11. bölümü 27 Ocak Pazartesi saat 20.00’de KANAL D ekranlarındaki yerini alacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran’ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran’a ve Cihan’a yöneltir. Cihan Alya’nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya’yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran’ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin’in kaçmak için Nare’nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin’in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz’in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur. Cihan’ın yeğeni için yaptığı sürpriz Alya’nın ilk defa kalbini sızlatır. Alya’yla Cihan’ın ilişkisinde değişen dengeleri ikisi de görmezden gelse de bunu dile döken ilk kişi Nare olur. Nare’nin Cihan’la yaptığı konuşma Cihan’ın kaçmaya çalıştığı gerçeği midir yoksa olmasından korktuğu geleceği midir? Ecmel hastanede yaşam savaşı verirken Zerrin ailesi için bir karar almak zorunda kalır. Sadakat Ecmel’in neler yapabileceğinin farkındadır ve bunun için kendi yöntemlerini devreye sokar. Sadakat’in önüne çıkan kişi ise nitekim Cihan olur. Cihan annesinin önüne geçerken bunun sonucunda hayatının en büyük sırrını öğreneceğinin farkında bile değildir.