Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle internette büyük ilgi gören film Başka Bir Sen bu akşam TV'de. Peki, Başka Bir Sen konusu nedir? Başka Bir Sen oyuncuları kimler?

BAŞKA BİR SEN KONUSU NEDİR?

Mümtaz, kırklı yaşlarının başında, hayatı bir türlü rayına oturmayan, yalnız ve talihsiz bir adamdır. Mümtaz’ın yolu, yine kötü bir gün yaşadığı sırada, Derya ile kesişir. Ancak bu tesadüf, ikisinin de sonunu hazırlar. Geçirdikleri kazanın ardından tanışan bu iki kişi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatlarını kaybeder. Mümtaz, o tuhaf günü hayatının son günü sanırken, işler hiç de öyle gelişmez. Mümtaz, üç yıl boyunca her gün, o gün ölecek başka insanların bedeninde bambaşka bir kişi olarak bir “son gün” daha yaşamaktadır. Üç yıl sonra, bir ödül töreninde yolu güzel bir kadınla kesişir. Ancak bilmediği şey, bu kadının, kazada birlikte öldüğü Derya olduğudur. Derya da Mümtaz gibi, üç yıldır her gün başka bir bedende uyanmaktadır.

BAŞKA BİR SEN OYUNCULARI KİMLER?

Giray Altınok

Ezgi Mola

Deniz Cengiz

Kerem Özdoğan

Nevra Serezli

Şükran Ovalı

Gözde Kaya

Hüseyin Avni Danyal