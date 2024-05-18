Başyapıtım filminin konusu ne? Başyapıtım filminin oyuncuları kim?
Başyapıtım (My Masterpiece) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başyapıtım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Başyapıtım filminin konusu ne? Başyapıtım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Başyapıtım filminin yönetmen koltuğunda Gastón Duprat oturuyor. Filmin senaristliğini Gastón Duprat ve Andrés Duprat üstleniyor. Peki, Başyapıtım filminin konusu ne? Başyapıtım filminin oyuncuları kim?
BAŞYAPITIM FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Buenos Aires'te galerisi olan Arturo (Guillermo Francella) ve onun huysuz ve sosyal açıdan beceriksiz ressam Renzo (Luis Brandoni) ile olan ilişkisine odaklanıyor. Renzo çok ünlü olmasına rağmen, modası geçtiği için yeni eserlerini satmakta zorlanır ve tarzını değiştirmeyi inatla reddeder. Sonunda, gelir yetersizliği yüzünden evinden çıkarılır. Pervasızca davranarak lüks bir restorana gider ve hesabı ödemeyi reddeder. Çıkarken bir kamyon çarpar ve hastaneye kaldırılır.
BAŞYAPITIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Guillermo Francella - Arturo Silva
Santiago Korovsky - Mateo
Mónica Duprat - Señora galería
Luis Brandoni - Renzo Nervi
Julio Marticorena - Larsen
Andrea Frigerio - Dudú
María Soldi - Laurita
Raúl Arévalo - Alex
Melina Matthews - Verdulera
Alejandro Paker - Aranovich
Roberto Peloni - Payamédico
Lucas Aranda - Limpiavridrios
Alexis López Costa - Maítre
BAŞYAPITIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Başyapıtım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AK Parti çökmeye başladı'
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- Galatasaray'a UEFA'dan ceza şoku!
- Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
- UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!
- 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
- Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
- 'Bütün İstanbulluları davet ediyoruz'
- Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu
- Marmaray'da intihar: TCDD açıklama yaptı