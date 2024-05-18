Yayınlanma: 18.05.2024 - 18:15

Güncelleme: 18.05.2024 - 18:15

Başyapıtım filminin yönetmen koltuğunda Gastón Duprat oturuyor. Filmin senaristliğini Gastón Duprat ve Andrés Duprat üstleniyor. Peki, Başyapıtım filminin konusu ne? Başyapıtım filminin oyuncuları kim?

BAŞYAPITIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Buenos Aires'te galerisi olan Arturo (Guillermo Francella) ve onun huysuz ve sosyal açıdan beceriksiz ressam Renzo (Luis Brandoni) ile olan ilişkisine odaklanıyor. Renzo çok ünlü olmasına rağmen, modası geçtiği için yeni eserlerini satmakta zorlanır ve tarzını değiştirmeyi inatla reddeder. Sonunda, gelir yetersizliği yüzünden evinden çıkarılır. Pervasızca davranarak lüks bir restorana gider ve hesabı ödemeyi reddeder. Çıkarken bir kamyon çarpar ve hastaneye kaldırılır.

BAŞYAPITIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guillermo Francella - Arturo Silva

Santiago Korovsky - Mateo

Mónica Duprat - Señora galería

Luis Brandoni - Renzo Nervi

Julio Marticorena - Larsen

Andrea Frigerio - Dudú

María Soldi - Laurita

Raúl Arévalo - Alex

Melina Matthews - Verdulera

Alejandro Paker - Aranovich

Roberto Peloni - Payamédico

Lucas Aranda - Limpiavridrios

Alexis López Costa - Maítre

BAŞYAPITIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Başyapıtım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.