Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:44

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:44

Dövüş filminin yönetmen koltuğunda Dito Montiel oturuyor. Filmin senaristliğini Dito Montiel ve Robert Munic üstleniyor. Peki, Dövüş filminin konusu ne? Dövüş filminin oyuncuları kim?

DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Shawn MacArthur(Channing Tatum) küçük bir kasabadan New York'a hiç bir güvencesi olmadan gelmiştir. Sokak satıcılığı yaparak yaşamaya çalışırken karşısına istediklerine sahip olabilme şansı çıkar. Eski bir sokak kavgası koçu olan Harvey Boarden(Terrence Howard), Shawn'a yasal olmayan yer altı dövüşlerine katılmasını teklif eder, böylece büyük paralar kazanacaktır.Shawn kısa zamanda dövüşlerde büyük başarılar elde ederken yükselir. Fakat bu karanlık dünyada yaşananlar onu hayatının en büyük kavgasına götürecektir...

DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Channing Tatum - Shawn Macarthur

Brian J. White - Evan Hailey

Luis Guzmán - Martinez

Anthony DeSando - Christopher Anthony

Terrence Howard - Harvey Boarden

Roger Guenveur Smith - Jack Dancing

DÖVÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dövüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.