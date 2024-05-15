Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:02

Güncelleme: 15.05.2024 - 15:02

Haberci filminin yönetmen koltuğunda Kevin Costner oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Roth ve Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Haberci filminin konusu ne? Haberci filminin oyuncuları kim?

Haberci FİLMİNİN KONUSU NE?

2013 yılında, savaş sonrası, günlük yaşam altüst olmuştur. Toplum, pek çok ilkel kabilelere bölünmüştür. Bu kabileler, bir yandan da birbiriyle iletişim kurmaya çalışmaktadır. Toplum, başında General Bethleyhem'in (Will Patton) bulunduğu Holnists adlı bir ordu tarafından tehdit edilmektedir. Ancak, bu durum beklenmeyen bir kahramanın ortaya çıkması ile bozulur. Bu kişi, getirdiği mektuplarla umudun sembolü olan, geçmişteki insanlar ve kişilerle bağlantıya geçilmesini sağlayan 'Postacı'dır.

Haberci FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Giovanni Ribisi - Bandit 20

Kevin Costner - The Postman

Olivia Williams - Abby

Larenz Tate - Ford Lincoln Mercury

Will Patton - General Bethlehem

Daniel Von Bargen - Pineview Sheriff Briscoe

Haberci FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Haberci filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.