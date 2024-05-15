Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:20

Güncelleme: 15.05.2024 - 15:20

Superman Dönüyor filminin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Dougherty ve Dan Harris üstleniyor. Peki, Superman Dönüyor filminin konusu ne? Superman Dönüyor filminin oyuncuları kim?

SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun bir süre kayıplara karışan Superman, tekrar dünyaya döner. Ancak, sevdiği ve aşık olduğu kadın Lois Lane'in, yokluğunda kendisine yeni bir yaşam kurduğunu öğrenir. Dünyada insanlar kendilerini koruyacak bir kahraman olmadan da yaşamının yolunu bulmuşlardır. Eski düşmanı ise yine boş durmamakta, yeni ve korkunç planlar yapmakla meşguldür. Superman'de kendisini sevenlerinin, sevgilerini ve güvenlerini tekrar kazanmak, eski düşmanla savaşmak amacıyla, yeni bir macerada, kendisini ortaya koyacaktır.

SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brandon Routh

Kate Bosworth

Kevin Spacey

James Marsden

Parker Posey

Frank Langella

Sam Huntington

Eva Marie Saint

Jack Larson

Marlon Brando

Kal Penn

Tristan Lake Leabu

David Fabrizio

Ian Roberts

Vincent Stone

SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Superman Dönüyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.