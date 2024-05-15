Superman Dönüyor filminin konusu ne? Superman Dönüyor filminin oyuncuları kim?
Superman Dönüyor (Superman Returns) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Superman Dönüyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Superman Dönüyor filminin konusu ne? Superman Dönüyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Superman Dönüyor filminin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Dougherty ve Dan Harris üstleniyor. Peki, Superman Dönüyor filminin konusu ne? Superman Dönüyor filminin oyuncuları kim?
SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzun bir süre kayıplara karışan Superman, tekrar dünyaya döner. Ancak, sevdiği ve aşık olduğu kadın Lois Lane'in, yokluğunda kendisine yeni bir yaşam kurduğunu öğrenir. Dünyada insanlar kendilerini koruyacak bir kahraman olmadan da yaşamının yolunu bulmuşlardır. Eski düşmanı ise yine boş durmamakta, yeni ve korkunç planlar yapmakla meşguldür. Superman'de kendisini sevenlerinin, sevgilerini ve güvenlerini tekrar kazanmak, eski düşmanla savaşmak amacıyla, yeni bir macerada, kendisini ortaya koyacaktır.
SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brandon Routh
Kate Bosworth
Kevin Spacey
James Marsden
Parker Posey
Frank Langella
Sam Huntington
Eva Marie Saint
Jack Larson
Marlon Brando
Kal Penn
Tristan Lake Leabu
David Fabrizio
Ian Roberts
Vincent Stone
SUPERMAN DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Superman Dönüyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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