Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:11

Bebek Firarda filminin yönetmen koltuğunda Patrick Read Johnson oturuyor. Senaristliğini John Hughes üstleniyor. Peki, Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim?

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılan şirin bir bebeğin başından geçen komik olaylar.

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jacob Joseph Worton - Bebek Bink

Adam Robert Worton - Babek Bink

Joe Mantegna - Edgar Mauser

Joe Pantoliano - Norbert LeBlaw

Brian Haley - Victor Riley

Lara Flynn Boyle - Laraine Cotwell

Cynthia Nixon - Gilbertine

Warren Rice

Matthew Glave - Bennington Cotwell

John Alexander - Goril

Guy Hadley - FBI Ajanı

Tom Hester

Eddie Bracken

Jurgen Heimann

Mark Setrakian

Robin Baber

Anna Thomson - Mrs. McCray

John Neville - Bay Andrews

Fred Thompson - FBI Ajanı Dale Grissom

Brigid Duffy - Sally

Neil Flynn - Polis

Jennifer Say Gan - Ronnie Lee

Don Rimgale

Kirsten Nelson - Parktaki Kadın

Manny Sosa - Taxi Cab Driver

Roslyn Alexander - Taksideki Kadın

John Hughes

Verne Troyer

BEBEK FİRARDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bebek Firarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.