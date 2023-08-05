Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim?
Bebek Firarda (Baby's Day Out) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bebek Firarda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bebek Firarda filminin yönetmen koltuğunda Patrick Read Johnson oturuyor. Senaristliğini John Hughes üstleniyor. Peki, Bebek Firarda filminin konusu ne? Bebek Firarda filminin oyuncuları kim?
BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılan şirin bir bebeğin başından geçen komik olaylar.
BEBEK FİRARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jacob Joseph Worton - Bebek Bink
Adam Robert Worton - Babek Bink
Joe Mantegna - Edgar Mauser
Joe Pantoliano - Norbert LeBlaw
Brian Haley - Victor Riley
Lara Flynn Boyle - Laraine Cotwell
Cynthia Nixon - Gilbertine
Warren Rice
Matthew Glave - Bennington Cotwell
John Alexander - Goril
Guy Hadley - FBI Ajanı
Tom Hester
Eddie Bracken
Jurgen Heimann
Mark Setrakian
Robin Baber
Anna Thomson - Mrs. McCray
John Neville - Bay Andrews
Fred Thompson - FBI Ajanı Dale Grissom
Brigid Duffy - Sally
Neil Flynn - Polis
Jennifer Say Gan - Ronnie Lee
Don Rimgale
Kirsten Nelson - Parktaki Kadın
Manny Sosa - Taxi Cab Driver
Roslyn Alexander - Taksideki Kadın
John Hughes
Verne Troyer
BEBEK FİRARDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bebek Firarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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