Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim?
Ejderha Askerler (Dragon Soldiers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ejderha Askerler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ejderha Askerler filminin yönetmen koltuğunda Hank Braxtan oturuyor. Peki, Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim?
EJDERHA ASKERLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Sinclair kırsal kesimde küçük bir kasabadır ve son zamanlarda kayıp insan vakaları oldukça artmaktadır. Bunun üzerine belediye başkanı bazı eski ordu emeklisi gazileri, kayıp vakalarının yaşandığı ormanlık kesime araştırma yapmaya gönderir ancak sonuç alamaz. Giden emekli askerler de geri dönmemiştir. Belediye başkanı daha köklü bir çözüm olarak özel bir paralı görev timi olan Cesur Kartallar'ı kiralar ve kasabasını güvence altına almak ister. Henüz neyle karşı karşıya olduklarını bilmeyen ekip araziye yayılarak arama ve kurtarma çalışmalarına başlar. Ancak karşılaştıkları şey hiç beklemedikleri bir şekilde bir ejderhadır ve ne yapacaklarını bilemezler.
EJDERHA ASKERLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Arielle Brachfeld - Gwen Peters
Antuone Torbert - Julius Green
Anne McDaniels - Model Kaytra
Ruben Pla - Artie Cameron
Tarkan Dospil - Lance Hollis
Dan Sinclair - Griffin
Neil Mandt - The Missing
Motown Maurice - Hector Kayman
Heath C. Heine - Bobby Tristan
Butch McCain - Mayor Eddie Mordry
EJDERHA ASKERLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ejderha Askerler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.
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