Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:55

Güncelleme: 04.08.2023 - 10:55

Ejderha Askerler filminin yönetmen koltuğunda Hank Braxtan oturuyor. Peki, Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim?

EJDERHA ASKERLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Sinclair kırsal kesimde küçük bir kasabadır ve son zamanlarda kayıp insan vakaları oldukça artmaktadır. Bunun üzerine belediye başkanı bazı eski ordu emeklisi gazileri, kayıp vakalarının yaşandığı ormanlık kesime araştırma yapmaya gönderir ancak sonuç alamaz. Giden emekli askerler de geri dönmemiştir. Belediye başkanı daha köklü bir çözüm olarak özel bir paralı görev timi olan Cesur Kartallar'ı kiralar ve kasabasını güvence altına almak ister. Henüz neyle karşı karşıya olduklarını bilmeyen ekip araziye yayılarak arama ve kurtarma çalışmalarına başlar. Ancak karşılaştıkları şey hiç beklemedikleri bir şekilde bir ejderhadır ve ne yapacaklarını bilemezler.

EJDERHA ASKERLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Arielle Brachfeld - Gwen Peters

Antuone Torbert - Julius Green

Anne McDaniels - Model Kaytra

Ruben Pla - Artie Cameron

Tarkan Dospil - Lance Hollis

Dan Sinclair - Griffin

Neil Mandt - The Missing

Motown Maurice - Hector Kayman

Heath C. Heine - Bobby Tristan

Butch McCain - Mayor Eddie Mordry

EJDERHA ASKERLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderha Askerler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.