Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:05

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:05

Beyaz Gökyüzü filminin yönetmen koltuğunda George Clooney oturuyor. Senaristliğini Mark L. Smith üstleniyor. Peki, Beyaz Gökyüzü filminin konusu ne? Beyaz Gökyüzü filminin oyuncuları kim?

BEYAZ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Orta yaşlarında olan gökbilimci Augustine, yıllarca gökyüzünü inceleyebilmek için dünyanın uzak noktalarında yaşıyordur. Arctic araştırma merkezine ulaşmasından kısa bir süre sonra, yıkıcı düzeyde olaylar yaşanacak ve araştırma merkezi tahliye edilmek durumunda kalınacaktır. Ama Augustine, orada kalıp çalışmasına devam etmek ister. Bu süreçte Iris adında gizemli bir çocukla karşılaşır. Iris, radyo dalgalarının sessizleşmesine neden oluyordur. Bu sırada Jupiter'e yolculuğa çıkan Sullivan isimli bir astronot evine geri dönüyordur. Sullivan ve ekibi, uzayın bu kadar derinlerine gidebilen ilk ekiptir. Yolculukları, kontrol ekipleriyle iletişimleri kesildiğinden beri pek de yolunda gitmiyordur. Bu nedenle eve dönüp dönemeyecekleri muammadır. Augustine ve Sullivan'ın yolları bir şekilde kesişecektir.

BEYAZ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Caoilinn Springall

Felicity Jones

George Clooney

Kyle Chandler

Sophie Rundle

Tiffany Boone

Ethan Peck

Edan Hayhurst

Demián Bichir

Miriam Shor

Tim Roth

David Oyelowo

Tim Russ

Grant Crookes

Nick Owenford

Kishore Bhatt

Grecia De la Paz

Lilja Nótt ?órarinsdóttir

Bharat Mistri

Hanna María Karlsdóttir

Atli Oskar Fjalarsson

Tia Bannon

Jill Buchanan

Olivia Noyce

Eysis Clacken

Gsus López

Natasha Jenssen

BEYAZ GÖKYÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beyaz Gökyüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.