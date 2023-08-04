Beyaz Gökyüzü filminin konusu ne? Beyaz Gökyüzü filminin oyuncuları kim?
Beyaz Gökyüzü (The Midnight Sky) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyaz Gökyüzü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyaz Gökyüzü filminin konusu ne? Beyaz Gökyüzü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beyaz Gökyüzü filminin yönetmen koltuğunda George Clooney oturuyor. Senaristliğini Mark L. Smith üstleniyor. Peki, Beyaz Gökyüzü filminin konusu ne? Beyaz Gökyüzü filminin oyuncuları kim?
BEYAZ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Orta yaşlarında olan gökbilimci Augustine, yıllarca gökyüzünü inceleyebilmek için dünyanın uzak noktalarında yaşıyordur. Arctic araştırma merkezine ulaşmasından kısa bir süre sonra, yıkıcı düzeyde olaylar yaşanacak ve araştırma merkezi tahliye edilmek durumunda kalınacaktır. Ama Augustine, orada kalıp çalışmasına devam etmek ister. Bu süreçte Iris adında gizemli bir çocukla karşılaşır. Iris, radyo dalgalarının sessizleşmesine neden oluyordur. Bu sırada Jupiter'e yolculuğa çıkan Sullivan isimli bir astronot evine geri dönüyordur. Sullivan ve ekibi, uzayın bu kadar derinlerine gidebilen ilk ekiptir. Yolculukları, kontrol ekipleriyle iletişimleri kesildiğinden beri pek de yolunda gitmiyordur. Bu nedenle eve dönüp dönemeyecekleri muammadır. Augustine ve Sullivan'ın yolları bir şekilde kesişecektir.
BEYAZ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Caoilinn Springall
Felicity Jones
George Clooney
Kyle Chandler
Sophie Rundle
Tiffany Boone
Ethan Peck
Edan Hayhurst
Demián Bichir
Miriam Shor
Tim Roth
David Oyelowo
Tim Russ
Grant Crookes
Nick Owenford
Kishore Bhatt
Grecia De la Paz
Lilja Nótt ?órarinsdóttir
Bharat Mistri
Hanna María Karlsdóttir
Atli Oskar Fjalarsson
Tia Bannon
Jill Buchanan
Olivia Noyce
Eysis Clacken
Gsus López
Natasha Jenssen
BEYAZ GÖKYÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beyaz Gökyüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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