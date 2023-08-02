Korkuya Uyanış filmi konusu nedir? Korkuya Uyanış filmi oyuncuları kimler?
Korkuya Uyanış (A Perfect Vacation) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Korkuya Uyanış filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Korkuya Uyanış filmi konusu nedir? Korkuya Uyanış filmi oyuncuları kimler?
Korkuya Uyanış filminin yönetmenliğini Mark Atkins üstlenirken filmin senaryosunu Mark Atkins, Natalie Burn ve Scott Martin kaleme aldı. 2015 yılında vizyona giren Korkuya Uyanış (A Perfect Vacation) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Korkuya Uyanış filmi konusu nedir? Korkuya Uyanış filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
KORKUYA UYANIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Olaylar insanların organlarını ele geçirmeye çalışanlar ile kurbanların kurtulmaya çalıştığı bir adada geçer. İnsanlar uyandığında kendilerini bir adada bulurlar ve ölüm kalım savaşı vermeye başlarlar...
KORKUYA UYANIŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Edward Furlong
Daryl Hannah
Vinnie Jones
Natalie Burn
Jason London
Robert Davi
Michael Paré
Michael Copon
Christa Campbell
David Keith
Augie Duke
Daz Crawford
Philip Tan
Destiny Soria
James Young
AKILALMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Korkuya Uyanış filmi IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlenmiştir.
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