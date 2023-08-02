Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:54

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:54

Korkuya Uyanış filminin yönetmenliğini Mark Atkins üstlenirken filmin senaryosunu Mark Atkins, Natalie Burn ve Scott Martin kaleme aldı. 2015 yılında vizyona giren Korkuya Uyanış (A Perfect Vacation) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Korkuya Uyanış filmi konusu nedir? Korkuya Uyanış filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KORKUYA UYANIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Olaylar insanların organlarını ele geçirmeye çalışanlar ile kurbanların kurtulmaya çalıştığı bir adada geçer. İnsanlar uyandığında kendilerini bir adada bulurlar ve ölüm kalım savaşı vermeye başlarlar...

KORKUYA UYANIŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Edward Furlong

Daryl Hannah

Vinnie Jones

Natalie Burn

Jason London

Robert Davi

Michael Paré

Michael Copon

Christa Campbell

David Keith

Augie Duke

Daz Crawford

Philip Tan

Destiny Soria

James Young

AKILALMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Korkuya Uyanış filmi IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlenmiştir.