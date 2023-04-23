Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:01

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:01

Bebek Geliyorum Demez filminin yönetmen koltuğunda Hakan Cigaoğlu oturuyor. Filmin senaryosunu Hakan Cigaoğlu, Işıl Şenol ve Doğan Yavuz kaleme aldı. Filmseverler, Bebek Geliyorum Demez filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU NE?

Kurumsal hayattan kurtulup başarılı bir yazar olmak isteyen Beste, hiç beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenir. Bu küçük sürpriz sadece Beste ve Alper?in değil, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının da hayatlarını etkileyecektir. Beste bir yandan mide bulantıları, hormon atakları, uyku basmalarıyla dolu hamilelik serüveniyle baş ederken bir yandan hayallerine kavuşabilecek midir?

BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ OYUNCULARI

Ali İl - Alper

Başak Parlak - Beste

Seray Gözler - Sevinç

Yüsra Geyik - Yeliz

Sema Atalay - Melek

Cezmi Baskın - Kerim

Deride Çetin - Selcen

Mehmet Ali Kaptanlar - Sezai

Melih Selçuk - Mert

Serkan Acay - Burak

Erkan Can - Yayimci

Nazıl Tosunoğlu - Pembe

Bahtiyar Engin - Doktor Feridun

İskender Altın - Beste'nin Müdürü

Mahmut Gökgöz - Alper'in Müdürü

BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bebek Geliyorum Demez filmi IMDb puanı 10 üzerinde 4.7 olarak belirlenmiştir.



