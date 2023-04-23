Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kim?
Bebek Geliyorum Demez filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Bebek Geliyorum Demez filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Bebek Geliyorum Demez konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kim?
Bebek Geliyorum Demez filminin yönetmen koltuğunda Hakan Cigaoğlu oturuyor. Filmin senaryosunu Hakan Cigaoğlu, Işıl Şenol ve Doğan Yavuz kaleme aldı. Filmseverler, Bebek Geliyorum Demez filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ KONUSU NE?
Kurumsal hayattan kurtulup başarılı bir yazar olmak isteyen Beste, hiç beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenir. Bu küçük sürpriz sadece Beste ve Alper?in değil, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının da hayatlarını etkileyecektir. Beste bir yandan mide bulantıları, hormon atakları, uyku basmalarıyla dolu hamilelik serüveniyle baş ederken bir yandan hayallerine kavuşabilecek midir?
BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ OYUNCULARI
Ali İl - Alper
Başak Parlak - Beste
Seray Gözler - Sevinç
Yüsra Geyik - Yeliz
Sema Atalay - Melek
Cezmi Baskın - Kerim
Deride Çetin - Selcen
Mehmet Ali Kaptanlar - Sezai
Melih Selçuk - Mert
Serkan Acay - Burak
Erkan Can - Yayimci
Nazıl Tosunoğlu - Pembe
Bahtiyar Engin - Doktor Feridun
İskender Altın - Beste'nin Müdürü
Mahmut Gökgöz - Alper'in Müdürü
BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bebek Geliyorum Demez filmi IMDb puanı 10 üzerinde 4.7 olarak belirlenmiştir.
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