Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim?

Bekle Beni Sevgilim filmi televizyon ekranlarında izleyicisyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Bekle Beni Sevgilim filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:38
Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim?
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Bekle Beni Sevgilim filminin yönetmen koltuğunda Tolga Karayılan oturuyor. Filmin senaryosunu İlker Türkoğlu kaleme aldı. Filmseverler, Bekle Beni Sevgilim filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BEKLE BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ali, Zeynep’e ilk görüşte aşık olmuş genç bir adamdır. Fakat Zeynep, kirli bir planla akıl hastanesine yatırılır. Ali, Zeynep’i akıl hastanesinden kurtarmak için türlü türlü maceralara atılır. Üstelik bu süreçte yalnız değildir. Hasta numarası yaparak akıl hastanesine sızan Ali’nin yardımına koğuş arkadaşları olan deliler yetişir. Hal böyle olunca da işler çığırından çıkar.

BEKLE BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

Ezgi Şenler

Oğuz Peçe

Aşkın Şenol

Eren Demirbaş

Talha Karcı

Serhat Parıl

Meriç Özkaya

Fatih Doğan

Seçil Buket Akıncı

 


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