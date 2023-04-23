Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim?
Bekle Beni Sevgilim filmi televizyon ekranlarında izleyicisyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Bekle Beni Sevgilim filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim?
Bekle Beni Sevgilim filminin yönetmen koltuğunda Tolga Karayılan oturuyor. Filmin senaryosunu İlker Türkoğlu kaleme aldı. Filmseverler, Bekle Beni Sevgilim filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
BEKLE BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ali, Zeynep’e ilk görüşte aşık olmuş genç bir adamdır. Fakat Zeynep, kirli bir planla akıl hastanesine yatırılır. Ali, Zeynep’i akıl hastanesinden kurtarmak için türlü türlü maceralara atılır. Üstelik bu süreçte yalnız değildir. Hasta numarası yaparak akıl hastanesine sızan Ali’nin yardımına koğuş arkadaşları olan deliler yetişir. Hal böyle olunca da işler çığırından çıkar.
BEKLE BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER
Ezgi Şenler
Oğuz Peçe
Aşkın Şenol
Eren Demirbaş
Talha Karcı
Serhat Parıl
Meriç Özkaya
Fatih Doğan
Seçil Buket Akıncı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- AKP'li Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler!