Sara'ya İki Katır filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Sara'ya İki Katır filmi oyuncuları kim?

Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:57

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:52

Sara'ya İki Katır filminin yönetmen koltuğunda Don Siegel oturuyor. Filmin senaryosunu Albert Maltz kaleme aldı. Filmseverler eski yıllarda geçen bu film hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Sara'ya İki Katır filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Sara'ya İki Katır filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SARA'YA İKİ KATIR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atıyla Meksika çölünde yalnız yolculuk yapan Hogan (Clint Eastwood) adlı Amerikalı silahşor, yakındaki bir tepenin ardından gelen çığlık seslerini araştırdığında üç serserinin çırılçıplak soydukları bir kadına (Shirley MacLaine) tecavüz etmek üzere olduklarını görür. Hogan, her üç serseriyi de de büyük bir soğukkanlılıkla ve acımasızca öldürerek kadını kurtarır. Adının Sara olduğunu söyleyen kadın elbiselerini giydiğinde, Hogan şaşkınlıkla onun bir rahibe olduğunu görür. Çölde bir çift katırla seyahat etmekte olan rahibe Sara, işgâlci Fransızlara karşı savaşan bir grup devrimci Meksikalı hesabına çalışmaktadır. Sara, Hogan'dan kendisini Meksikalıların kampına götürmesini ister. Hogan bu teklifi kabul eder, zaten kendisi de Meksikalı devrimcilerle bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre Fransız garnizonuna yapılacak baskında Meksikalılara yardımcı olacak, karşılığında da garnizonun kasasındaki paradan bir pay alacaktır.

İkili kampa doğru ilerlerken, Sara'nın viski ve puro içtiğini gören Hogan, bir rahibeye uygun olmayan bu davranışlara çok şaşırır. Yolda Fransızlara cephane taşıyan bir treni tahrip ederler. Saldırı sırasında Hogan omuzundan yaralanır. Sonunda Juárez'in komutanlarından Albay Beltrán'ın (Manuel Fábregas) kampına ulaşırlar. Sara Meksikalı komutana Fransız kalesiyle ilgili ayrıntılı bilgi verir. Hogan'a da aslında bir rahibe olmadığını, kamuflaj amacıyla rahibe kılığına girmiş bir fahişe olduğunu ifşa eder. İkili Fransız kalesinin ele geçirilmesi hususunda birlikte hareket etmeye karar verirler. İkisi kaleye sızdıktan sonra kapıları açarak Meksikalı devrimcileri içeri alacaklardır.

Hogan'ın tek koluyla sergilediği kahramanlıkların ön planda olduğu destansı bir çatışmanın sonunda Fransızlar kaleyi Meksikalılara bırakarak geri çekilirler. Meksikalı devrimciler sözlerine sadık kalarak ele geçirdikleri ganimetin bir bölümünü Hogan'a verirler. Artık zenginliğe kavuşmuş olan Hogan ve Sara, görevlerini tamamlamış olmanın huzuruyla yeni maceralara doğru yola çıkarlar.

SARA'YA İKİ KATIR FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Sara'ya İki Katır (El Torida) filmi 1970 yılında Meksika'da çekildi.

SARA'YA İKİ KATIR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Shirley MacLaine -- Sara

Clint Eastwood -- Hogan

Manuel Fábregas -- Albay Beltrán

Alberto Morin -- General LeClaire

Armando Silvestre -- Birinci Amerikalı

John Kelly -- İkinci Amerikalı

Enrique Lucero -- Üçüncü Amerikalı

David Estuardo -- Juan

Ada Carrasco -- Juan'ın annesi

Pancho Córdova -- Juan'ın babası

José Chávez -- Horacio

José Ángel Espinoza -- Fransız subayı

Rosa Furman -- Sara'nın arkadaşı

SARA'YA İKİ KATIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sara'ya İki Katır (Two Mules for Sister Sara) filmi IMDb puanı 10 üzerinde 7.0 olarak belirlenmiştir.