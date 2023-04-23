Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim?

Köşeyi Dönen Adam filmi televizyon ekranlarında izleyicisyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Köşeyi Dönen Adam filminin konusunu, ne zaman, nerede çekildiğini ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:18
Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Köşeyi Dönen Adam filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaryosunu Müjdat Gezen ve Umur Bugay kaleme aldı. Filmseverler Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan bu film hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir şekerleme firmasında odacı olarak çalışan ve kurtuluşunu gazetelerin verdiği lotarya kuponlarına bağlayan Adem (Kemal Sunal) ev sahibi Hacı Ömer (Ali Şen)'in kızı Şükran (Meral Orhonsay)'a aşıktır.

Adem, ABD'deki amcasından büyük bir miras kaldığı haberinin duyulması üzerine mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur. O zamana kadar kızı Şükran'ı vermeye razı olmayan babası Hacı Ömer, Adem'i damat olarak kabul eder. Bir süre sonra beklenen miras Amerika'dan bir sandıkla gelir. Ancak sandığın içinden çıkan eşektir. Mirastan beklentisi olanların Adem'e sırt çevirmesi üzerine Adem Mister adını verdiği eşeğin karnında dev bir elmas olduğu yalanını söyler.

Film Adem'in çevresindeki kişilerin iki yüzlülüğü ve para için herşeyi yapabileceklerini anlatır. Geleceğini gazete kuponları, lotarya çekilişleri, spor toto ve piyango biletlerine bağlayan Adem'e bir hayal dünyasında yaşadığını söyleyen tek kişi ise şirketteki çay ocağında çalışan ve komşusu olan Halil (Macit Koper)'dir. "Bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez, arkadaş" diyen Halil, şirketten ayrılır ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlar.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'un unutulmaz filmlerinden biri olan Köşeyi Dönen Adam'ın çekimleri İstanbul Beşiktaş ve diğer semtlerinde yapıldı.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal  --  Adem

Ali Şen   --   Hacı Ömer

Meral Orhonsay   --   Şükran 

Necla Soylu   --   Müjde 

Özcan Özgür   --   Erol 

Nejat Gürçen   --   Kılıbık Latif 

Sami Hazinses   --   Sarhoş Rıfkı 

Necdet Yakın   --   Lotaryacı Rıza 

Macit Koper   --   Halil 

Gülten Ceylan   --   Halil'in eşi

Asım Par   --   Tanju 

Reşit Çıldam   --   Muhtar

Muadelet Tibet   --   Safiye 

Hüseyin Kutman   --   Mennan

Zeki Sezer   --   Sofu Şadi 

Orhan Aydınbaş   --   Zampara Mithat 


köşeyi dönen adam kemal sunal Ali Şen Show TV

İlgili Haberler

Sara'ya İki Katır filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Sara'ya İki Katır filmi oyuncuları kim?

Sara'ya İki Katır filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Sara'ya İki Katır filmi oyuncuları kim?
Proxima filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Proxima filminin IMDb puanı kaç?

Proxima filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Proxima filminin IMDb puanı kaç?
İftarlık Gazoz filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İftarlık Gazoz filmi nerede çekildi?

İftarlık Gazoz filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İftarlık Gazoz filmi nerede çekildi?

En Çok Okunan Haberler