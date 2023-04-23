Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:18

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:51

Köşeyi Dönen Adam filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaryosunu Müjdat Gezen ve Umur Bugay kaleme aldı. Filmseverler Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan bu film hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir şekerleme firmasında odacı olarak çalışan ve kurtuluşunu gazetelerin verdiği lotarya kuponlarına bağlayan Adem (Kemal Sunal) ev sahibi Hacı Ömer (Ali Şen)'in kızı Şükran (Meral Orhonsay)'a aşıktır.

Adem, ABD'deki amcasından büyük bir miras kaldığı haberinin duyulması üzerine mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur. O zamana kadar kızı Şükran'ı vermeye razı olmayan babası Hacı Ömer, Adem'i damat olarak kabul eder. Bir süre sonra beklenen miras Amerika'dan bir sandıkla gelir. Ancak sandığın içinden çıkan eşektir. Mirastan beklentisi olanların Adem'e sırt çevirmesi üzerine Adem Mister adını verdiği eşeğin karnında dev bir elmas olduğu yalanını söyler.

Film Adem'in çevresindeki kişilerin iki yüzlülüğü ve para için herşeyi yapabileceklerini anlatır. Geleceğini gazete kuponları, lotarya çekilişleri, spor toto ve piyango biletlerine bağlayan Adem'e bir hayal dünyasında yaşadığını söyleyen tek kişi ise şirketteki çay ocağında çalışan ve komşusu olan Halil (Macit Koper)'dir. "Bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez, arkadaş" diyen Halil, şirketten ayrılır ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlar.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'un unutulmaz filmlerinden biri olan Köşeyi Dönen Adam'ın çekimleri İstanbul Beşiktaş ve diğer semtlerinde yapıldı.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal -- Adem

Ali Şen -- Hacı Ömer

Meral Orhonsay -- Şükran

Necla Soylu -- Müjde

Özcan Özgür -- Erol

Nejat Gürçen -- Kılıbık Latif

Sami Hazinses -- Sarhoş Rıfkı

Necdet Yakın -- Lotaryacı Rıza

Macit Koper -- Halil

Gülten Ceylan -- Halil'in eşi

Asım Par -- Tanju

Reşit Çıldam -- Muhtar

Muadelet Tibet -- Safiye

Hüseyin Kutman -- Mennan

Zeki Sezer -- Sofu Şadi

Orhan Aydınbaş -- Zampara Mithat