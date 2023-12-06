Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:51

Güncelleme: 06.12.2023 - 09:51

Polisiye dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi nerede yayımlanacak? Behzat Ç. 2. sezon oyuncuları kim?

ÇEKİÇ VE GÜL: BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Cinayet büroda sıradan bir gün geçmekteyken o sırada ekibin büroda beslediği kedi Gaspi Ç, emniyetin kantininde ölü bulunmuştur. Yapılan otopside kedinin yediği sosislerden zehirlendiği anlaşılır. Behzat, Hayalet ve Akbaba Gaspi'yi gece vakti kurumuş bir göl arazisine gömerler. Sonra orada içip sızarlar. Sabah olduğunda Akbaba, arazide cesetlerin varlığını keşfeder. Göl arazisi, Ankara'nın önde gelen inşaat firmalarından Demirdelen İnşaat'a aittir. Bu şirket özellikle kentsel dönüşüm sürecinde birçok inşaat işinde ve büyük projede imzası bulunan bir şirkettir. Şirketi yöneten Demirdelen ailesi, birçok kanlı işe bulaşmış bir ailedir. Özellikle Yücel Demirdelen, hem kendi hem de ailenin çıkarları için birçok cinayet işlemiştir. Demirdelen'ler, dönemin organize şube müdürü ve Behzat'ın akademiden arkadaşı olan Bekir Yavuz'un yakın takibindedir. Bekir, Demirdelen'lerin bu karanlık işlerini açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Hatta organize ekibi, metruk bir binaya yaptığı baskında Demirdelen'lere ait olduğu düşünülen birçok silah ve mühimmat ele geçirmiştir. Bu durum, aileyi daha güçlü bir konuma taşıma konusunda kararlı ve hırslı olan Yücel'i oldukça rahatsız etmiştir. Ancak babası "Emniyet'e bulaşmama" konusunda prensiplidir ve Yücel'e her seferinde engel olmaktadır. Bunun üzerine Yücel, bir gece vakti önce babasını, sonra da Bekir'i ortadan kaldırır. Bekir'in ölümüyle Behzat, Demirdelen'ler dosyasını devralır ve aileyi incelemeye başlar. Gaspi'nin öldürülmesiyle başlayan süreçle beraber Behzat ve ekibi kendilerini bir anda cinayetler ve karanlık ilişkiler silsilesinin içinde bulurlar. Ekip, daha da derine indikçe işin ucu Demirdelen'lerin aile bağlarına hatta Behzat'ın ezeli düşmanlarından Memduh Başgan'a kadar çıkacaktır.

ÇEKİÇ VE GÜL: BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi, 7 Aralık'ta Blu TV'de yayımlanacak.

ÇEKİÇ VE GÜL: BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ OYUNCULARI

Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu): Cinayet Büro'da Başkomiser.

Hayalet (İnanç Konukçu): Cinayet Büro'da Komiserdir.

Akbaba (Berkan Şal): Cinayet Büro'da Komiserdir.

Osman Harun Kılınç (Evliya Aykan): Cinayet Büro'da Komiserdir.

Melike (Derin Beşikçioğlu): Cinayet Büro'da Komiser Yardımcısı.

Belgin Ünal (Gökçe Eyüboğlu): Türkiye Cumhuriyeti Savcısıdır.

Şevket Ç. (Ege Aydan): Behzat'ın abisi.

Şule Ç. (Ayça Eren): Behzat'ın büyük kızı.

Tahsin Yılmaz (Eray Eserol): Emniyet Müdürü Yardımcısı.

Memduh Başgan (Güven Kıraç): Behzat'ın ezeli düşmanı.

Sıtkı (Önder Selen): Olay Yeri İnceleme Amiri.

Yücel Demirdelen (Mehmet Ali Nuroğlu): Demirdelen İnşaat'ın başı. Suç lideri.

Mürsel/Ateş Demirdelen (Burak Dakak): Şule'nin sevgilisi. Demirdelen'lerin en küçük ferdi.

Engin Demirdelen (Esra Ronabar): Yücel'in kardeşi.

Orhan Müdür (Emrah Elçiboğa): Ankara Emniyet Müdürü.