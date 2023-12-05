Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra ekrana dizi yapmaya hazırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunun ilk ismi de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:53
Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi
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Müzisyen, yönetmen, senarist, ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra televizyona dizi yapmaya hazırlanıyor. Kırmızıgül’ün Murat Tokat’la ortağı olduğu Boyut Film’in yeni dizisinin adı 'Güzel Atlar Diyarı' olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosunun ilk ismi Halil Ergün. Çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da yapılacak dizi yakında sete çıkacak.

Kanal D’de ekrana gelecek dizinin yapım ortağı ise yapımcı Fatih Aksoy oldu. 


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