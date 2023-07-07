Papillon filminin konusu nedir? Papillon filminin oyuncuları kim?

Papillon filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Papillon filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Papillon filminin konusu nedir? Papillon filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:07
Papillon filminin konusu nedir? Papillon filminin oyuncuları kim?
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Papillon filminin yönetmen koltuğunda Michael Noer oturuyor. Papillon filminin senaristliğini ise Dalton Trumbo ve Lorenzo Semple Jr. üstleniyor. Peki, Papillon filminin konusu nedir? Papillon filminin oyuncuları kimler?

PAPILLON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Papillon, gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanıyor. Haksız yere cinayetten hüküm giymiş olan Henri 'Papillon' Charriere, küçük suçlara bulaşmış olan bir adamdır. Ancak aldığı bu haksız ceza sebebiyle Fransa’nın kötü ünüyle tanınmış Şeytan Adası’ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilir. Hapishanede Louis Dega ile tanışır. Zengin fakat savunmasız bir adam olan Dega, koruma karşılığında arkadaşının hapishane kaçışını finanse etmeyi kabul eder. İkili arasında ilginç bir arkadaşlık başlar ve ikili bir firar planlamaya girişirler...

PAPILLON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Hunnam - Henri Charriere

Rami Malek - Louis Dega

Roland Møller - Celier

Joel Basman - Maturette

Michael Socha - Julot

Yorick van Wageningen - Warden Barrot

Tommy Flanagan - Masked Breton

Christopher Fairbank - Jean Castili

Andre Flynn - Galgani

Brian Vernel - Guittou

Antonio de la Cruz - Tribouillard

Nikola Kent - Deputy Warden Brioulet

PAPILLON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Papillon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.


Papillon Rami Malek Film filmler

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