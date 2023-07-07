Yayınlanma: 07.07.2023 - 16:43

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:08

Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin yönetmenliğini Claudio Fäh üstlendi. Senaristliğini ise Philip Kaufman ve Bastian Zach yaptı. Peki, Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin konusu nedir? Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin oyuncuları kimler?

KUZEYLİLER: BİR VİKİNG EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Güçlü bir fırtınanyla karşılaşan bir grup Viking’in teknesi Alba kıyısı açıklarına saplanırken, savaşçılar düşman hattının ardında kalır. Kendi evleri olan Viking yerleşimine gitmek için tehlikeli düşman sınırından geçmek durumunda kalan Vikingler, bu maceralarında bir rahiple tanışır. Grup hep beraber Alba Kralı’nın peşlerine taktığı ölümcül katillerden kurtulmaya çalışacaktır.

KUZEYLİLER: BİR VİKİNG EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Hopper - Asbjorn

Ryan Kwanten - Conall

Johan Hegg - Valli

Ed Skrein - Hjorr

Charlie Murphy - Inghean

Mark Strepan - Grim

James Norton - Bjorn

Anatole Taubman - Bovarr

Ken Duken - Thorald

Leo Gregory - Jorund

Danny Keogh - King Dunchaid

Darrell D'Silva - Gunnar

Richard Lothian - Haldor

Nic Rasenti - Gostun

Joe Vaz - Murdill

Malani Coomes - Noblewoman

Charles Q. Murphy - Inghean

KUZEYLİLER: BİR VİKİNG EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.