Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin konusu nedir? Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin oyuncuları kimler?
Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filmi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...
Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin yönetmenliğini Claudio Fäh üstlendi. Senaristliğini ise Philip Kaufman ve Bastian Zach yaptı. Peki, Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin konusu nedir? Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin oyuncuları kimler?
KUZEYLİLER: BİR VİKİNG EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Güçlü bir fırtınanyla karşılaşan bir grup Viking’in teknesi Alba kıyısı açıklarına saplanırken, savaşçılar düşman hattının ardında kalır. Kendi evleri olan Viking yerleşimine gitmek için tehlikeli düşman sınırından geçmek durumunda kalan Vikingler, bu maceralarında bir rahiple tanışır. Grup hep beraber Alba Kralı’nın peşlerine taktığı ölümcül katillerden kurtulmaya çalışacaktır.
KUZEYLİLER: BİR VİKİNG EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Tom Hopper - Asbjorn
Ryan Kwanten - Conall
Johan Hegg - Valli
Ed Skrein - Hjorr
Charlie Murphy - Inghean
Mark Strepan - Grim
James Norton - Bjorn
Anatole Taubman - Bovarr
Ken Duken - Thorald
Leo Gregory - Jorund
Danny Keogh - King Dunchaid
Darrell D'Silva - Gunnar
Richard Lothian - Haldor
Nic Rasenti - Gostun
Joe Vaz - Murdill
Malani Coomes - Noblewoman
Charles Q. Murphy - Inghean
KUZEYLİLER: BİR VİKİNG EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Kuzeyliler: Bir Viking Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.
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