Bekçiler Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bekçiler Kralı filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:10

Güncelleme: 21.03.2025 - 20:10

Bekçiler Kralı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Bekçiler Kralı filminin konusu ne? Bekçiler Kralı filminin oyuncuları kim?

BEKÇİLER KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bekçiler Kralı, bekçilik yapan Şaban’ın, mahalle sakinleri için verdiği mücadeleyi konu ediyor. İstanbul’un bir ilçesine atanan bekçi Şaban, yeni görevi için oldukça heyecanlıdır. Yeni işine mahalleyi teftişe çıkarak başlayan Şaban, mahalle esnafının halka eziyet ettiğini fark eder. Manavından tüpçüsüne, bakkalından muhtara karar birçok kişiye uyarılarda bulunan Şaban, kendisine farkında olmadan düşman edinir. Eski düzenleri bozulan esnaf, bir araya gelerek Şaban’ı polise şikayet etmeye karar verir. Ancak bekçiyi şikayet ettikleri komiser, Şaban’ın İçişleri Bakanı’nın yeğeni olduğunu sanınca, hakkındaki şikayetleri yok sayar. Bu durumu daha da ileriye taşıyan Şaban, çevreye ve mahalleliye zarar veren herkese kafa tutmaya başlar. Ancak Şaban’ın, İçişleri Bakanı’nın yeğeni olmadığı ortaya çıkması işlerin karışmasına neden olur.

BEKÇİLER KRALI FİLMİNİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bekçiler Kralı filmi ilk kez 1979 yılında izleyicisi ile buluştu.

BEKÇİLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bekçiler Kralı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

BEKÇİLER KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban Özgüneş

Semra Türel - Zehra

Reha Yurdakul - Karakol Amiri Hulusi

Hakkı Kıvanç - Polis Şevket

Alpay İzer - Bakkal

Yaşar Şener - Muhtar Yaşar

Mustafa Yavuz - Tüpçü

Ahmet Turgutlu - Manav

Çetin Tolbas - Fırıncı

Baki Tamer - Belediye Temizlik İşleri Müdürü

Niyazi Gökdere - Çöpçü

Yılmaz Kurt - Çöpçü

Memduh Ün - Fabikatör Ertuğrul

Zeki Sezer - Nahit

Erol Şen - Fabrika çalışanı

Ekrem Dümer - Emniyet Müdürü

Kazım Eryüksel - Polis

Yavuz Karakaş - Bakan Müsteşarı

Garibe Gündem - Ev Sahibi

Muhteşem Durukan - Mahalleli

Şeref Çokşeker - Mahalleli

Kamer Sadık - Mahalleli

Hürrem Erman - Hakim

Levent İnanır - Mahalleli

Nermin Özses - Mahalleli

Ali Demir - Konuşmacı

Adnan Karabacak - Bakkal Çırağı

Zafer Par - Gazeteci

Remzi Ekmekçi - Manav Çırağı

BEKÇİLER KRALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bekçiler Kralı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.