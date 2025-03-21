Bekçiler Kralı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bekçiler Kralı filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Bekçiler Kralı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bekçiler Kralı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bekçiler Kralı filminin konusu ne? Bekçiler Kralı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bekçiler Kralı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Bekçiler Kralı filminin konusu ne? Bekçiler Kralı filminin oyuncuları kim?
BEKÇİLER KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bekçiler Kralı, bekçilik yapan Şaban’ın, mahalle sakinleri için verdiği mücadeleyi konu ediyor. İstanbul’un bir ilçesine atanan bekçi Şaban, yeni görevi için oldukça heyecanlıdır. Yeni işine mahalleyi teftişe çıkarak başlayan Şaban, mahalle esnafının halka eziyet ettiğini fark eder. Manavından tüpçüsüne, bakkalından muhtara karar birçok kişiye uyarılarda bulunan Şaban, kendisine farkında olmadan düşman edinir. Eski düzenleri bozulan esnaf, bir araya gelerek Şaban’ı polise şikayet etmeye karar verir. Ancak bekçiyi şikayet ettikleri komiser, Şaban’ın İçişleri Bakanı’nın yeğeni olduğunu sanınca, hakkındaki şikayetleri yok sayar. Bu durumu daha da ileriye taşıyan Şaban, çevreye ve mahalleliye zarar veren herkese kafa tutmaya başlar. Ancak Şaban’ın, İçişleri Bakanı’nın yeğeni olmadığı ortaya çıkması işlerin karışmasına neden olur.
BEKÇİLER KRALI FİLMİNİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Bekçiler Kralı filmi ilk kez 1979 yılında izleyicisi ile buluştu.
BEKÇİLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bekçiler Kralı filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.
BEKÇİLER KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Şaban Özgüneş
Semra Türel - Zehra
Reha Yurdakul - Karakol Amiri Hulusi
Hakkı Kıvanç - Polis Şevket
Alpay İzer - Bakkal
Yaşar Şener - Muhtar Yaşar
Mustafa Yavuz - Tüpçü
Ahmet Turgutlu - Manav
Çetin Tolbas - Fırıncı
Baki Tamer - Belediye Temizlik İşleri Müdürü
Niyazi Gökdere - Çöpçü
Yılmaz Kurt - Çöpçü
Memduh Ün - Fabikatör Ertuğrul
Zeki Sezer - Nahit
Erol Şen - Fabrika çalışanı
Ekrem Dümer - Emniyet Müdürü
Kazım Eryüksel - Polis
Yavuz Karakaş - Bakan Müsteşarı
Garibe Gündem - Ev Sahibi
Muhteşem Durukan - Mahalleli
Şeref Çokşeker - Mahalleli
Kamer Sadık - Mahalleli
Hürrem Erman - Hakim
Levent İnanır - Mahalleli
Nermin Özses - Mahalleli
Ali Demir - Konuşmacı
Adnan Karabacak - Bakkal Çırağı
Zafer Par - Gazeteci
Remzi Ekmekçi - Manav Çırağı
BEKÇİLER KRALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bekçiler Kralı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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