İntikam Yolu filminin konusu ne? İntikam Yolu filminin oyuncuları kim?
İntikam Yolu (Wyatt Earp's Revenge) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İntikam Yolu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikam Yolu filminin konusu ne? İntikam Yolu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İntikam Yolu filminin yönetmen koltuğunda Michael Feifer oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Sullivan, Jeffrey Schenck, Darren B. Shepherd ve Darren Benjamin Shepherd üstleniyor. Peki, İntikam Yolu filminin konusu ne? İntikam Yolu filminin oyuncuları kim?
İNTİKAM YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?
Efsanevi bir kanun adamı olan Wyatt Earp’in gerçek hikayesinden uyarlanan filmde Earp, sevdiği kadın Dora’yı öldüren cani katilden öç almak için Vahşi Batı’nın en iyilerini biraraya toplar. Batı’da ün salmış Bat Masterson, Charlie Bassett, Bill Tilghman, Doc Holliday ve Earp, Dodge City’den Meksika’ya katliamlar yapan Kenedy kardeşlerin peşine düşerler. Güç sahibi babaları tarafından korunan acımasız kardeşler, adaletin onların peşine düşmeyeceğine güvenerek, onlardan ağır şekilde zarar görmüş Earp’i ve onun takımını küçük görürler.
İNTİKAM YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Val Kilmer
Shawn Roberts
Daniel Booko
Matt Dallas
Steven Grayhm
Scott Whyte
Lyle Kanouse
Caia Coley
Wilson Bethel
Andrew Hawkes
Kaitlyn Black
Brian Groh
Trace Adkins
Wes Brown
Peter Sherayko
Miracle Laurie
İNTİKAM YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İntikam Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- AKP'li isimden skandal paylaşım: ‘Bir emrinize bakarız'
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- Bir soruşturma daha başlatıldı!
- CHP, önseçim sandığını tüm yurttaşlara açıyor
- CHP olağanüstü kurultaya gidiyor!
- Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de neden yoktu?
- CHP'den Bahçeli'nin 'tehdidine' çok sert yanıt!