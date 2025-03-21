Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:09

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:09

İntikam Yolu filminin yönetmen koltuğunda Michael Feifer oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Sullivan, Jeffrey Schenck, Darren B. Shepherd ve Darren Benjamin Shepherd üstleniyor. Peki, İntikam Yolu filminin konusu ne? İntikam Yolu filminin oyuncuları kim?

İNTİKAM YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Efsanevi bir kanun adamı olan Wyatt Earp’in gerçek hikayesinden uyarlanan filmde Earp, sevdiği kadın Dora’yı öldüren cani katilden öç almak için Vahşi Batı’nın en iyilerini biraraya toplar. Batı’da ün salmış Bat Masterson, Charlie Bassett, Bill Tilghman, Doc Holliday ve Earp, Dodge City’den Meksika’ya katliamlar yapan Kenedy kardeşlerin peşine düşerler. Güç sahibi babaları tarafından korunan acımasız kardeşler, adaletin onların peşine düşmeyeceğine güvenerek, onlardan ağır şekilde zarar görmüş Earp’i ve onun takımını küçük görürler.

İNTİKAM YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Val Kilmer

Shawn Roberts

Daniel Booko

Matt Dallas

Steven Grayhm

Scott Whyte

Lyle Kanouse

Caia Coley

Wilson Bethel

Andrew Hawkes

Kaitlyn Black

Brian Groh

Trace Adkins

Wes Brown

Peter Sherayko

Miracle Laurie

İNTİKAM YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.