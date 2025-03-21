Sahte Ajan filminin konusu ne? Sahte Ajan filminin oyuncuları kim?
Sahte Ajan (Rogue Agent) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahte Ajan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sahte Ajan filminin konusu ne? Sahte Ajan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sahte Ajan filminin yönetmen koltuğunda Declan Lawn ve Adam Patterson oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Bronner, Adam Patterson ve Declan Lawn üstleniyor. Peki, Sahte Ajan filminin konusu ne? Sahte Ajan filminin oyuncuları kim?
SAHTE AJAN FİLMİNİN KONUSU NE?
MI5 ajanı kılığına girip insanları kandırıp saklanmaya zorlayan kariyer dolandırıcısı Robert Freegard'ın ve ona âşık olan ve ardından onu alaşağı eden kadının doğru, sıra dışı ve tüyler ürpertici hikayesi.
SAHTE AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
James Norton
Matthew Douglas
Roberto Malone
Marisa Abela
Freya Mavor
Peter Heenan
Michael Drake
Gemma Arterton
Julian Barratt
Philip Wright
Jimmy Akingbola
Michael Fenton Stevens
Charlotte Avery
Simon Chandler
Melissa Collier
SAHTE AJAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sahte Ajan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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