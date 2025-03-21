Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:21

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:21

Sahte Ajan filminin yönetmen koltuğunda Declan Lawn ve Adam Patterson oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Bronner, Adam Patterson ve Declan Lawn üstleniyor. Peki, Sahte Ajan filminin konusu ne? Sahte Ajan filminin oyuncuları kim?

SAHTE AJAN FİLMİNİN KONUSU NE?

MI5 ajanı kılığına girip insanları kandırıp saklanmaya zorlayan kariyer dolandırıcısı Robert Freegard'ın ve ona âşık olan ve ardından onu alaşağı eden kadının doğru, sıra dışı ve tüyler ürpertici hikayesi.

SAHTE AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Norton

Matthew Douglas

Roberto Malone

Marisa Abela

Freya Mavor

Peter Heenan

Michael Drake

Gemma Arterton

Julian Barratt

Philip Wright

Jimmy Akingbola

Michael Fenton Stevens

Charlotte Avery

Simon Chandler

Melissa Collier

SAHTE AJAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sahte Ajan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.