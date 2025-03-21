Dunkirk filminin konusu ne? Dunkirk filminin oyuncuları kim?
Dunkirk filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dunkirk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dunkirk filminin konusu ne? Dunkirk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dunkirk filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan üstleniyor. Peki, Dunkirk filminin konusu ne? Dunkirk filminin oyuncuları kim?
DUNKRIK FİLMİNİN KONUSU NE?
"Dunkirk'' yüz binlerce İngiliz ve Müttefik askerlerinin, düşman kuvvetleri tarafından çevrilmesiyle başlıyor. Sahilde, denize arkaları dönük bir şekilde tuzağa düşürülen askerler, düşmanları tarafından etrafları kuşatılarak kurtulması imkânsız bir durumla yüzleşirler.
DUNKRIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Fionn Whitehead
Tom Hardy
Kenneth Branagh
Cillian Murphy
Mark Rylance
Harry Styles
Kevin Guthrie
Aneurin Barnard
Jack Lowden
Barry Keoghan
James D'Arcy
Billy Howle
DUNKRIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dunkirk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
Etiketler: #Dunkirk #konusu nedir? #Christopher Nolan
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