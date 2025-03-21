Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:46

Dunkirk filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan üstleniyor. Peki, Dunkirk filminin konusu ne? Dunkirk filminin oyuncuları kim?

DUNKRIK FİLMİNİN KONUSU NE?

"Dunkirk'' yüz binlerce İngiliz ve Müttefik askerlerinin, düşman kuvvetleri tarafından çevrilmesiyle başlıyor. Sahilde, denize arkaları dönük bir şekilde tuzağa düşürülen askerler, düşmanları tarafından etrafları kuşatılarak kurtulması imkânsız bir durumla yüzleşirler.

DUNKRIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fionn Whitehead

Tom Hardy

Kenneth Branagh

Cillian Murphy

Mark Rylance

Harry Styles

Kevin Guthrie

Aneurin Barnard

Jack Lowden

Barry Keoghan

James D'Arcy

Billy Howle

DUNKRIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dunkirk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.