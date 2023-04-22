İftarlık Gazoz filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İftarlık Gazoz filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 22.04.2023 - 09:21

Güncelleme: 22.04.2023 - 09:21

İftarlık Gazoz, yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği, 2016 yapımlı bir komedi filmidir.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

70'li yılların başında güzel bir Ege kasabasında ailesi ile beraber yaşayan Adem, 5. sınıfa giden zeki ve başarılı bir öğrencidir. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Ailesinden zar zor izin alan Adem, gazozcu çırağı olarak Cibar Kemal'in yanında çalışmaya başlar. Ramazan ayı da yaklaşmaktadır.

Ramazan ayının ilk günleridir. Adem, camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Fakat küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez, o da ailesinden gizli bir şekilde oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar. Adem'in yaşadığı bu sorunlar onu bir maceranın içine sürükler.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz - Cibar Kemal

Berat Efe Parlar - Adem

Okan Avcı - Yörük Osman

Yılmaz Bayraktar - Hasan

Greta Fusco - Berna

Ümmü Putgül - Gülizar

Yasemin Sannino - Müzik öğretmeni

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirildi.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İftarlık Gazoz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.