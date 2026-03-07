Beklenmeyen final kararı: Son 2 bölümüyle ekranlara gelecek...

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve iddialı kadrosuyla dikkat çeken "Veliaht" dizisinin ekran macerası sona eriyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre beklenen reyting artışını sağlayamayan dizi, 26. bölümüyle final yapacak.

Faro ve Gold Film ortak yapımı olan dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Kars’ta devam eden çekimlerini tamamlamak üzere olan ekip, ardından İstanbul’a dönerek dizinin finali olan 26. bölümün çekimlerini gerçekleştirecek ve projeyi noktalayacak.

Dizinin 24. bölümü ise 5 Mart Perşembe akşamı Show TV ekranlarındaki yerini almıştı.

ZAFER'İN ÖLÜMÜ İLE DENGELER DEĞİŞTİ...

Dizinin son bölümünde olanlar:

Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine bir ateş gibi düşer. Bebek haberinin ardından boşanma davası açan Derya, Beyazıt’tan boşanır, artık özgürdür. Faroz artık Kars’tadır ve Timur’a iş teklif eder. Reyhan geçmişinden gelen bu gizemli adamı tanımaya çalışır. Timur, Faroz’u alt etmek için bir oyun kurar ancak bu sefer Yahya’ya ihtiyacı vardır. Yahya’nın kararı dengeleri değiştirir. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu, Zülfikar Karslı'nın gerçek veliahtı ortaya çıkar.