Belalı Tanık filminin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. Peki, Belalı Tanık filminin konusu ne? Belalı Tanık filminin oyuncuları kim?

BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kevin Costner ve Whitney Houston'ın unutulmayan The Bodyguard filmine bolca göndermeler yapan filmde, düşmanını korumak zorunda kalan yetenekli Michael Bryce (Ryan Reynolds), başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin (Samuel L. Jackson) peşinde kahkaha ve aksiyon dolu bir maceraya sürükleniyor.

BELALI TANIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Reynolds

Samuel L. Jackson

Elodie Yung

Salma Hayek

Gary Oldman

BELALI TANIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Belalı Tanık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.