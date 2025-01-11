Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:53

Güncelleme: 11.01.2025 - 17:53

Belfast filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kenneth Branagh üstleniyor. Peki, Belfast filminin konusu ne? Belfast filminin oyuncuları kim?

BELFAST FİLMİNİN KONUSU NE?

Buddy, hayatı ailesine duyduğu sevgi, eğlence ve yeni yeşeren bir romantizmle dolu olan, ergenliğinin zirvesinde genç bir çocuktur. Ancak, sevgili memleketi giderek şiddeti artan bir kargaşaya yuvarlanırken, ailesi kritik bir seçimle karşı karşıya kalır. Ya çatışmanın geçmesini umarak bekleyecekler ya da yeni bir hayat için bildikleri her şeyi geride bırakacaklar.

BELFAST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jamie Dornan

Caitriona Balfe

Jude Hill

Judi Dench

Ciarán Hinds

Victor Alli

Sid Sagar

Turlough Convery

Gerard McCarthy

Josie Walker

Lewis McAskie

Freya Yates

Nessa Eriksson

Charlie Barnard

Frankie Hastings

Máiréad Tyers

BELFAST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Belfast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.