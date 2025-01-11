Belfast filminin konusu ne? Belfast filminin oyuncuları kim?
Belfast filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Belfast filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Belfast filminin konusu ne? Belfast filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Belfast filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kenneth Branagh üstleniyor. Peki, Belfast filminin konusu ne? Belfast filminin oyuncuları kim?
BELFAST FİLMİNİN KONUSU NE?
Buddy, hayatı ailesine duyduğu sevgi, eğlence ve yeni yeşeren bir romantizmle dolu olan, ergenliğinin zirvesinde genç bir çocuktur. Ancak, sevgili memleketi giderek şiddeti artan bir kargaşaya yuvarlanırken, ailesi kritik bir seçimle karşı karşıya kalır. Ya çatışmanın geçmesini umarak bekleyecekler ya da yeni bir hayat için bildikleri her şeyi geride bırakacaklar.
BELFAST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jamie Dornan
Caitriona Balfe
Jude Hill
Judi Dench
Ciarán Hinds
Victor Alli
Sid Sagar
Turlough Convery
Gerard McCarthy
Josie Walker
Lewis McAskie
Freya Yates
Nessa Eriksson
Charlie Barnard
Frankie Hastings
Máiréad Tyers
BELFAST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Belfast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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