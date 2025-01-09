Yayınlanma: 09.01.2025 - 18:25

Güncelleme: 09.01.2025 - 18:25

Zor Ölüm filminin yönetmen koltuğunda John McTiernan oturuyor. Filmin senaristliğini Jeb Stuart, Steven E. De Souza üstleniyor. Peki, Zor Ölüm filminin konusu ne? Zor Ölüm filminin oyuncuları kim?

ZOR ÖLÜM FİLMİNİN KONUSU NE?

Zor Ölüm'de Noel gecesi New York polis departmanı dedektifi John McClane günden güne uzaklaştığı karısı Holly’le arasını düzeltmek ve tekrar barışmak için Los Angeles’a gelir. Holly şirketinin yılbaşı partisi için Nakatomi Plaza’dadır ve McClane bu binaya doğru yola çıkar. McClane plazaya vardığında kıyafetlerini değiştirmek için bir odaya girer. Bu esnada bir grup Alman terörist binayı kuşatarakk içindeki insanları rehin alır. Ellerinden kurtulabilen tek kişii McClane’dir. Şimdi McClane’e düşen görev içerisinde eşinin de bulunduğu bu kalabalığı kurtarmak olacaktır.

ZOR ÖLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Alan Rickman

Alexander Godunov

Bonnie Bedelia

Reginald VelJohnson

Paul Gleason

William Atherton

Hart Bochner

Robert Davi

Grand L. Bush

Andreas Wisniewski

Al Leong

Betty Carvalho

Robert Lesser

Rick Ducommun

Matt Landers

Taylor Fry

Mary Ellen

Kip Waldo

Bob Jennings

ZOR ÖLÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zor Ölüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.