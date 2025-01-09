Zor Ölüm filminin konusu ne? Zor Ölüm filminin oyuncuları kim?
Zor Ölüm (Die Hard) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zor Ölüm filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zor Ölüm filminin konusu ne? Zor Ölüm filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Zor Ölüm filminin yönetmen koltuğunda John McTiernan oturuyor. Filmin senaristliğini Jeb Stuart, Steven E. De Souza üstleniyor. Peki, Zor Ölüm filminin konusu ne? Zor Ölüm filminin oyuncuları kim?
ZOR ÖLÜM FİLMİNİN KONUSU NE?
Zor Ölüm'de Noel gecesi New York polis departmanı dedektifi John McClane günden güne uzaklaştığı karısı Holly’le arasını düzeltmek ve tekrar barışmak için Los Angeles’a gelir. Holly şirketinin yılbaşı partisi için Nakatomi Plaza’dadır ve McClane bu binaya doğru yola çıkar. McClane plazaya vardığında kıyafetlerini değiştirmek için bir odaya girer. Bu esnada bir grup Alman terörist binayı kuşatarakk içindeki insanları rehin alır. Ellerinden kurtulabilen tek kişii McClane’dir. Şimdi McClane’e düşen görev içerisinde eşinin de bulunduğu bu kalabalığı kurtarmak olacaktır.
ZOR ÖLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Alan Rickman
Alexander Godunov
Bonnie Bedelia
Reginald VelJohnson
Paul Gleason
William Atherton
Hart Bochner
Robert Davi
Grand L. Bush
Andreas Wisniewski
Al Leong
Betty Carvalho
Robert Lesser
Rick Ducommun
Matt Landers
Taylor Fry
Mary Ellen
Kip Waldo
Bob Jennings
ZOR ÖLÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zor Ölüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
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