Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim?
Efsane filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Efsane filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Efsane filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim?
EFSANE FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesiyle birlikte Çorum'da yaşayan Sadık, binlerce yıllık bir aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmaktadır. Lezzeti ve şifasıyla bilinen yoğurtların sırrı, yoğurtları yapan ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanır. Ancak bir yaz günü kar yağması her şeyi değiştirecektir. Efsaneye göre yaz günü kar yağarsa yoğurdun sırrı bir başkasına aktarılmalıdır aksi taktirde ailenin başına büyük bir felaket gelecektir. Dede bir an önce el vermek için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm üyelerini bir araya toplamak ister. Buna Sadık'ın ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür, dedelerinden el alıp yoğurdun sırrını öğrenebilmek için amansız bir mücadeleye girişir.
EFSANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cengiz Bozkurt - Faruk
Cemile Canyurt - Aynur
Sadi Celil Cengiz - Hamamci
Serdar Gökhan - Dede
Burcu Gönder - Banu
Ahmet Kural - Sadik / Ozgur
Elif Ongan Tekçe - Öznur
Devrim Saltoğlu - Imam
Ayhan Taş - Tamirci
Şinasi Yurtsever - Kasap Sevket
EFSANE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Efsane filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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