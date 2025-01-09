Yayınlanma: 09.01.2025 - 18:46

Güncelleme: 09.01.2025 - 18:46

Efsane filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Efsane filminin konusu ne? Efsane filminin oyuncuları kim?

EFSANE FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesiyle birlikte Çorum'da yaşayan Sadık, binlerce yıllık bir aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmaktadır. Lezzeti ve şifasıyla bilinen yoğurtların sırrı, yoğurtları yapan ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanır. Ancak bir yaz günü kar yağması her şeyi değiştirecektir. Efsaneye göre yaz günü kar yağarsa yoğurdun sırrı bir başkasına aktarılmalıdır aksi taktirde ailenin başına büyük bir felaket gelecektir. Dede bir an önce el vermek için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm üyelerini bir araya toplamak ister. Buna Sadık'ın ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür, dedelerinden el alıp yoğurdun sırrını öğrenebilmek için amansız bir mücadeleye girişir.

EFSANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cengiz Bozkurt - Faruk

Cemile Canyurt - Aynur

Sadi Celil Cengiz - Hamamci

Serdar Gökhan - Dede

Burcu Gönder - Banu

Ahmet Kural - Sadik / Ozgur

Elif Ongan Tekçe - Öznur

Devrim Saltoğlu - Imam

Ayhan Taş - Tamirci

Şinasi Yurtsever - Kasap Sevket

EFSANE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Efsane filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.