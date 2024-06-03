Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:29

Güncelleme: 03.06.2024 - 18:29

Çakallar Dans 6'nın yurttaşlar arasında konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim?

ÇAKALLARLA DANS 6 KONUSU NE?

Kos Adası'ndaki bir düğün için kendilerine hem davetiye hem de uçak bileti gönderilen ekip, davetin gerçek nedenini anladığında kendilerini komik bir maceranın içinde bulur.

ÇAKALLARLA DANS 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 6'nın çekimlerin son bölümü Bodrum'da ve Yunan adası Kos'ta gerçekleştirildikten sonra ekip son kez paydos dedi.