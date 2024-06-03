Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim?

Çakallarla Dans 6 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çakallarla Dans 6 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:29
Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Çakallar Dans 6'nın yurttaşlar arasında konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim? 

ÇAKALLARLA DANS 6 KONUSU NE?

Kos Adası'ndaki bir düğün için kendilerine hem davetiye hem de uçak bileti gönderilen ekip, davetin gerçek nedenini anladığında kendilerini komik bir maceranın içinde bulur.

ÇAKALLARLA DANS 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 6'nın çekimlerin son bölümü Bodrum'da ve Yunan adası Kos'ta gerçekleştirildikten sonra ekip son kez paydos dedi.


Çakallarla Dans haberleri Kos Adası haberleri Film haberleri

İlgili Haberler

Yürüyebildiğim Kadar filminin konusu ne? Yürüyebildiğim Kadar filminin oyuncuları kim?

Yürüyebildiğim Kadar filminin konusu ne? Yürüyebildiğim Kadar filminin oyuncuları kim?
Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?

Sen Büyümeye Bak filminin konusu ne? Sen Büyümeye Bak filmi oyuncuları kimler?
Ölüm Hattı filminin konusu ne? Ölüm Hattı filminin oyuncuları kim?

Ölüm Hattı filminin konusu ne? Ölüm Hattı filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler