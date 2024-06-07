Kozmik İstila filminin konusu ne? Kozmik İstila filminin oyuncuları kim?

Kozmik İstila (Cosmic Sin) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kozmik İstila filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kozmik İstila filminin konusu ne? Kozmik İstila filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:20
Kozmik İstila filminin konusu ne? Kozmik İstila filminin oyuncuları kim?
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Kozmik İstila filminin yönetmen koltuğunda Edward Drake oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Drake ve Corey Large üstleniyor. Peki, Kozmik İstila filminin konusu ne? Kozmik İstila filminin oyuncuları kim? 

KOZMİK İSTİLA FİLMİNİN KONUSU NE?

Cosmic Sin, Edward Drake tarafından yönetilen, Bruce Willis ve Frank Grillo'nun başrollerini paylaştığıyeni bir Amerikan bilim kurgu filmidir. 2524 yılında, insanlar dış gezegenleri kolonileştirmeye başladıktan dört yüzyıl sonra, emekli General James Ford, düşman bir uzaylı filosunun uzak bir gezegendeki askerlere saldırması üzerine tekrar hizmete çağrılır. Ford ve seçkin askerlerden oluşan bir ekip çok geç olmadan yaklaşan saldırıyı durdurmaya çalışırken, insanlığa yönelik tehdit kısa sürede yıldızlararası bir savaşa dönüşür.

KOZMİK İSTİLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Brandon Thomas Lee

Frank Grillo

Adelaide Kane

Luke Wilson

Lochlyn Munro

Johnny Messner

Costas Mandylor

KOZMİK İSTİLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kozmik İstila filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.


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