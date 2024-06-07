Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:46

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:46

Morbius filminin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Peki, Morbius filminin konusu ne? Morbius filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MORBIUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Yunanistan'daki bir hastanede, 10 yaşındaki Michael Morbius, adını Milo olarak değiştirdiği vekil kardeşi Lucien'i karşılar; ortak kan hastalıklarıyla bağ kurarlar ve "normal" olmayı arzularlar. Üvey babaları ve hastane müdürü Nicholas, Michael'ın New York'ta tıp fakültesine gitmesini ayarlarken, o Milo'ya bakmaya odaklanır.

25 yıl sonra Michael, sentetik kanla yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Ödülü'nü alenen reddeder. Michael'ın meslektaşı Martine Bancroft, durumunu iyileştirmek için genlerini kendi genleriyle birleştirme umuduyla Kosta Rika'dan gizlice düzinelerce vampir yarasa yakaladığını keşfeder. Nicholas ve Milo'yu planladığı yasa dışı deney hakkında bilgilendirdikten sonra, Michael uluslararası sularda özel bir paralı asker gemisini ekipmanıyla donatmak için fon alır. Tedavi işe yarasa da Michael'ı bir vampire dönüştürür. Michael, korkudan ona saldırdıktan sonra mürettebatı öldürür ve kanlarını emer. Kana susamışlığı yatıştığında ve duyularını geri kazandığında, dehşete düşmüş bir Michael, yetkililerle iletişime geçmeden ve denize atlamadan önce deneyinin tüm CCTV görüntülerini siler.

Michael New York'a döner ve vampir yarasalarının ona bir yarasa gibi davranmasıyla insanüstü bir güce, hıza, reflekslere ve ekolokasyona sahip olduğunu keşfeder. Yavaş yavaş ihtiyaçlarını karşılamayı bırakana kadar sentetik kanıyla yaşıyor. FBI ajanları Simon Stroud ve Al Rodriguez, Michael'ın kurbanlarını araştırır ve olaya karıştığı sonucuna varır. Milo, Michael'ın iyileştiğini öğrenir, ancak Michael onu da iyileştirmeyi reddedince öfkelenir. Hastanede yatan bir Bancroft'u kontrol eden Michael, kanından arınmış ölü bir hemşire bulur. Sorumlu olduğuna inanarak, köşeye sıkıştırılıp tutuklanmadan önce kaçmaya çalışır. Hapishanede Michael, servetini onu serbest bırakmak için kullanmayı teklif eden Milo tarafından ziyaret edilir. Milo'nun tedavisini aldığını ve hemşireyi öldürdüğünü fark eden Michael, onunla yüzleşmek için kaçar. Pişman olmayan Milo, kana susamışlığın neden olduğu suçunu itiraf eder ve Michael'ı sahip olduğu gibi güçlerini benimsemeye teşvik eder. Kardeşini incitmek istemeyen Michael kaçar.

Michael, yeni bir laboratuvar edinmeden ve Milo'yu durdurmak ve öldürmek için bir antikoagülan geliştirmeden önce Milo'nun ne yaptığını açıklamak için Bancroft ile tanışır; ayrıca kana susamışlığına karşı koyamayacak hale geleceği için kendi üzerinde kullanmayı planlıyor. Stroud ve Rodriguez, Milo'nun saldırılarından birinin görüntülerini bulur ve Morbius'un vampirizminin yayıldığına inanarak, medyaya yayınlar. Nicholas Milo'yu tanır ve ona durması için yalvarır. Nicholas'ın Michael'ı tercih etmesine kızan Milo, onu yaralar ve onu Michael'ı aramaya zorlar. Michael, Milo Bancroft'a saldırırken Nicholas'ın ölümünü izler. Michael Bancroft'a geri döner, ama Bancroft onun kollarında ölür ve Bancroft onun kanını içer. Michael, Milo ile yüzleşir ve onu dizginlemek ve antikoagülanı enjekte etmek için bir yarasa ordusu çağırır. Milo ölür ve Michael yarasalarla birlikte uçar, sevdiklerinin yasını tutar ve bir vampir olarak kimliğini benimser. Ondan habersiz, Bancroft yeni geliştirdiği vampir güçleri tarafından yeniden canlandırılır.

Adrian Toomes, bir büyüyle Michael'ın evrenine taşınır. Nakliyesinin Örümcek-Adam'i içerdiğini varsayan Toomes, Michael'a yaklaşır ve bir ekip kurmalarını önerir.

MORBIUS OYUNCUARI KİMLER?