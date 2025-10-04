Ben Leman dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ben Leman konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ben Leman dizisinin ilk bölümü ne zaman?

BEN LEMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem’le Güzelkoy’a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman’ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman’ın oyununun içinde bulurlar kendilerini.

Sadece onlar değil ama…Çocukları da Leman’ın gizli ajandasındadır. Hem de ilk sırada. Çocukların da tıpkı anneleri ve babaları gibi yeni bir trajediye imza atmalarının an meselesi olduğunun farkındadır ve Soyluhan kolejinde yerini alır. Büyük bir savaşa hazırdır artık Leman.

Kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı… Yani Demir’i.

Gizem, kaos, ters köşe, ihanet, suç ve aşk sarmalında oyununu başlatır. Güzelkoy bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır…

BEN LEMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı dizide onlara Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz eşlik ediyor.

BEN LEMAN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin ilk bölümü 4 Ekim Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.