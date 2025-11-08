Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Ben Leman dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leman’ın Güzelkoy’a geliş nedenini öğrenen Mine artık bir yol ayrımındadır. Ya Şahika’ya tüm bildiklerini anlatıp Şahika’yı ortak bir düşmanın karşısında birleşmeye davet edecek ya da Leman’la iş birliği yapıp Elif ve Burak konusunda sınırı aşan Şahika’nın karşısında yerini alacaktır.

Şahika’nın Suzi’ye oğlunun önünde geçmişte 3 yıl hapis yattığını hatırlatması ise Suzi ve Can tarafında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Duyduklarıyla sarsılan Can, her şeyi ardında bırakıp gitmek ister. Tüm bu yaşananların ardından ailelerine bir ders vermek için bir araya gelen gençlerin hayatı aniden büyük bir tehlikeye doğru sürüklenecektir.

Leman’ın giderek Demir’le yakınlaşıyor olmasına Mine ile kurduğu arkadaşlık da eklenince; Seher artık durumdan iyice rahatsız olur. Tepkisini ortaya koymak için Leman’ı hiç beklemediği bir yerden vurmayı planlar. Leman’ın canını yakacak kadar ileri gider. Seher belki de göründüğü kadar masum değildir.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 8 Kasım Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.