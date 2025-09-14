NOW ekranlarının yeni dizisi Ben Onun Annesiyim'in ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ben Onun Annesiyim dizisinin ilk bölümü ne zaman? Ben Onun Annesiyim dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ben Onun Annesiyim, kızının üvey annesi olabilmek için yalan söylemek zorunda kalan Ayşe’nin hikâyesini merkezine alıyor. Şiddet gördüğü kocasını öldürmekle suçlanıp on yıl hapse mahkûm edilen Ayşe, cezaevinde doğurduğu kızını evlatlık vermek zorunda kalır. Tek umudu, olayın ardındaki karanlık gerçeği araştıran gazeteci Kemal’dir. Ancak Ayşe’nin mektupları gizemli şekilde geri döner, babası ise Kemal’le buluşacağı gün şüpheli bir kazada hayatını kaybeder. Hapisten çıktığında kızını bulmaya kararlı olan Ayşe, saygın bir iş kadını olan kayınvalidesi İlter’in merkezinde olduğu yalanlar ve ihanetlerle örülü karmaşık bir ağın içine sürüklenir.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Funda Eryiğit

Caner Cindoruk

Zerrin Tekindor

Günay Karacaoğlu

Serhat Özcan

Sema Öztürk

Azra Aksu

Gürsu Gür

Zeynep Özder

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ben Onun Annesiyim dizisi Kore tarihinin en çok izlenen dizilerinden Lie After Lie’dan uyarlandı.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ben Onun Annesiyim dizisi NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.