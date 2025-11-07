Ben Onun Annesiyim dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Ben Onun Annesiyim dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ben Onun Annesiyim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ben Onun Annesiyim dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ayşe, kızına yaklaşmak için her adım attığında Suna’nın nefesi ensesindedir. Suna, Ayşe’nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenir ve onu yeniden sıkıştırmaya başlar. Öte yandan Ayşe, Zeynep’in yanında olma hayalini sürdürürken Kemal’in hayatında yeni bir engel belirir: eski eşi Pınar’ın dönüşü. Ayşe artık yalnızca kızına değil, geçmişine ve düşmanlarına karşı da savaşmak zorundadır fakat yaptığı küçük bir hata, her şeyi elinden alabilir.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Onun Annesiyim dizisinin yeni bölümü 7 Kasım Cuma akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.