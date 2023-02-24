Benim Adım Emily filminin konusu ne, oyuncuları kim? Benim Adım Emily filminin IMDb puanı kaç?

2015 yılında vizyona giren BENİM ADIM EMİLY filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Benim Adım Emily filminin konusu ne? Benim Adım Emily filminin oyuncuları kim? Benim Adım Emily filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:44
Benim Adım Emily filminin konusu ne, oyuncuları kim? Benim Adım Emily filminin IMDb puanı kaç?
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Benim Adım Emily (My Name Is Emily), yönetmenliğini ve senaristliğini Simon Fitzmaurice'in üstlendiği, 2015 yapımlı bir dram filmidir.

BENİM ADIM EMİLY FİLMİNİN KONUSU NE?

Emily, 16. doğum gününde koruyucu aile evinden kaçar ve yeni arkadaşı Arden'ın da yardımıyla babasını bir psikiyatri hastanesinden kaçırmak için bir yolculuğa çıkar. 

Annesinin ölümünün ardından babası da bakım evine yerleştirilen Emily, çocuk esirgeme kurumunda yaşamaya başlar. 16. Doğum gününde babasının her sene gönderdiği tebrik kartı gelmeyince bir şeylerin ters gittiğini düşünür. Okuldaki tek arkadaşı olan Arden ile birlikte plan yapan Emily, koruyucu aile evinden kaçarak babasının yanına gitmek için aşk ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.  

BENİM ADIM EMİLY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Evanna Lynch

George Webster

Michael Smiley

BENİM ADIM EMİLY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Benim Adım Emily filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.


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