Zor Bir Saat filminin konusu ne? Zor Bir Saat oyuncuları kim? Zor Bir Saat filmi nerede, ne zaman çekildi?

Show Tv'de ekranlarında yayınlanan Zor Bir Saat filminin konusu, oyuncuları, nerede çekildiği merak konusu oldu. Filmi izleyenler Zor Bir Saat filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Zor Bir Saat filminin konusu ne? Zor Bir Saat oyuncuları kim? Zor Bir Saat filmi nerede, ne zaman çekildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:04
Zor Bir Saat filminin konusu ne? Zor Bir Saat oyuncuları kim? Zor Bir Saat filmi nerede, ne zaman çekildi?
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Ünlü oyuncu kadrosuyla ve konusuyla filmseverlerin dikkatini çeken Zor Bir Saat filmi filmseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Zor Bir Saat filmine dair merak edilenler...

ZOR 'BİR' SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? 

Phillip Noyce tarafından yönetilen 2021 gerilim filmidir. Naomi Watts, polisin aktif bir tetikçi olayı nedeniyle memleketini kilit altına almasının ardından umutsuzca çocuğunu kurtarmak için yarışan bir kadını canlandırıyor. Film, 2020'de Ontario'nun North Bay bölgesinde çekildi.

ZOR 'BİR' SAAT FİLMİ KONUSU

 (The Desperate Hour - 2022). Amy Carr (Naomi Watts) korkunç bir haberle bir telefon alır: Yetkililer aktif bir tetikçinin peşindedir ve onun genç oğlu Noah da işin içinde olabilir. Evini çevreleyen bir orman yolu ağının derinliklerinde, şehirden kilometrelerce uzakta ve neredeyse paniğe kapılan Amy, umutsuzluğa yenik düşmeyi reddediyor. Tek müdahale aracı olan cep telefonuyla, oğlunun saldırıdan kurtulması için aklına gelen tüm kaynaklara başvuracaktır.

ZOR 'BİR' SAAT FİLMİ OYUNCULARI

Naomi Watts- Amy Carr

Colton Gobbo-Noah Carr

Sierra Maltby-Emily

Michelle Johnston -Heather

Woodrow Schriber - Detective Paulson

David Reale - CJ

Jason Clarke - Greg Minor


zor bir saat Film Show TV

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