Kod 355 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kod 355 filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:37

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:37

Kod 355 (The 355), yönetmenliğini ütlenen Theresa Rebeck'in, senaristliğinde Simon Kinberg'le birlikte çalıştığı, 2022 yapımlı bir aksiyon/gerilim filmidir.

Kod 355 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölümcül bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde C.I.A. ajanı Mason, üç uluslararası ajanla güçlerini birleştirir. Ancak gizemli bir kadın olan Lin Mi de hem silahın hem ajanların peşindedir.

Dünyayı büyük bir karmaşaya sürükleyecek olan ölümcül bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde, C.I.A. ajanı Mason, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela ile işbirliği yapmak zorunda kalır. Güçlerini birleştiren ekip silahı bulmak için dünyayı dolaşırken, onların peşinde olan başka biri daha vardır; gizemli bir kadın Lin Mi...

KOD 355 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Chastain

Penélope Cruz

Fan Bingbing

Diane Kruger

Lupita Nyong'o

Édgar Ramírez

Sebastian Stan

KOD 355 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kod 355 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.