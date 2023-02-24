Hitler'e Suikast filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hitler'e Suikast filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:33

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:33

Hitler'e Suikast (13 Minutes), yönetmenliğini Oliver Hirschbiegel, senaristliğini Fred Breinersdorfer ve Léonie-Claire Breinersdorfer'in üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram/tarih filmidir.

HİTLER'E SUİKAST FİLMİNİN KONUSU NE?

Oscar adayı "Çöküş" ve "Deney" gibi filmleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş yönetmen Oliver Hirschbiegel'in son filmi olan Hitler'e Suikast, 1939 yılında Hitler'e yapılan suikast girişimini konu alıyor.

Nazi dönemi Almanya'sında geçen film, yerleştirdiği bomba ile Adolf Hitler'i ve kurmaylarını havaya uçurmayı sadece 13 dakikayla kaçıran Georg Elser'in hikayesini anlatıyor. Yaklaşan Nazi tehlikesini herkesten önce fark eden, başkaları bilinçsizce emirlere itaat ederken ya da sus pus otururken harekete geçen bu esrarengiz adam kimdir? Diğer insanların görmezden geldiği bir şeyi görmüştür. Hitler'e Suikast, Nazi diktatörlüğünün her geçen gün gücüne güç kattığı bir dönemde imkansızı başarmaya çalışan bu adamın öyküsü anlatılıyor.

HİTLER'E SUİKAST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew Rauch

Sean Patrick Flanery

Jason London

HİTLER'E SUİKAST FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hitler'e Suikast filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.