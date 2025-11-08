Bereketli Topraklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bereketli Topraklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan ve Asya ayarladıkları gibi çıkmayan DNA sonuçları karşısında hayrete düşer. Bu durum Hidayet’i çok sevindirir, beklediği kızına kavuşmuştur artık. Hidayet’in çocukları için ise durum tam tersidir. Bu aile içinde bir savaş ilanı demektir.

Adana’nın bereketli toprakları, yıllardır süren bir sessiz savaşın gölgesindedir. Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder. Fakat Adana’ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin’in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder.

Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır. Zehra Karahanlı, ailesine yapılanların karşılığında suskunluğa gömülen babası Cemal’e öfke duymuş, Bereketoğlu ailesine bedelini ödeteceği günü beklemiştir. Salih Bereketoğlu'nun dönüşü ve Karahanlıların kızı Fatma’yla yakınlaşması, yıllar önce küllenmiş düşmanlığı yeniden alevlendirir.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü 9 Kasım Pazar akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.