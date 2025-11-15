Bereketli Topraklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bereketli Topraklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ömer’in kararı Bereketoğlu çiftliğinde beklenmeyen bir gerilim yaratmıştır. Fatma Karahanlı’yla aynı çatı altında olmak istemeyen Azize ve Seyhan, Ömer’in kararını gözden geçirmesini ister. Diğer tarafta Zehra Karahanlı olanlardan memnundur. Bekir ona karşı çıksa da Bekir’e söz geçirmiş, ona istediğini yaptırmaktadır. Onun karşısındaki engel babası Cemal Karahanlı’dır. Torununun o evde olmasından rahatsız olan Cemal, Bereketoğlu çiftliğine gidip Ömer’i tehdit edip, torununu geri vermesi için ona süre verir. Nevin cephesinde ise kuzeni Karaca’nın sürpriz gelişi her şeyi değiştirir. Şehre daha yeni gelen Nevin, Karaca’nın neden geldiğini anlamaya çalışmaktadır. Nevin, Tarık’ın notlarında sürekli bahsi geçen bereketli toprakları kendi gözleriyle görmek için gizlice araziye girer. Ancak Ömer’e yakalanır. İkili uzun zamandır kimseyle konuşmadıkları kadar samimi bir konuşma yaparlar. Karahanlılar’ın evinde Zehra, babasıyla yüzleşir. Ve bu yüzleşme hiç kimsenin beklemediği karanlık bir olayla son bulur. Ömer ise etrafında olan bitenden rahatsızdır. Onu gizlice kimin tehdit ettiğini bulamamaktadır. Taşıdığı yük onun kalbine ağır gelmektedir.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümü 16 Kasım akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.