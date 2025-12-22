Bergen filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturuyor. Filmin senaristliğini Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt üstleniyor. Peki, Bergen filminin konusu ne? Bergen filmi oyuncuları kim?

Bergen FİLMİNİN KONUSU NE?

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana’da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder.

Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar. Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.

Bergen FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Farah Zeynep Abdullah (Bergen)

Tilbe Saran (Sabahat)

Erdal Beşikçioğlu (Halis Serbest)

Nergis Öztürk (Nadire)

Şebnem Sönmez (Suna)

Ahmet Kayakesen (Abdullah)Arif Pişkin (Selahattin)

Cemal Günbaş (Erdal)

Ali Seçkiner Alıcı (Cevdet)Suzan Kardeş

Bergen FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bergen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.