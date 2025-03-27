Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim?
Deliha 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deliha 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Deliha 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim?
CESURLARIN VATANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.
CESURLARIN VATANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gupse Özay
Eda Ece
Aksel Bonfil
Derya Alabora
Esin Eden
Ali Çelik
Hülya Duyar
Mert Öner
Mehmet Fatih Özkan
Özlem Akınözü
Deniz Cengiz
CESURLARIN VATANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Deliha 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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