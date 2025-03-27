Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim?

Deliha 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deliha 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 19:52

Deliha 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim? 

CESURLARIN VATANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar. 

CESURLARIN VATANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay

Eda Ece

Aksel Bonfil

Derya Alabora

Esin Eden

Ali Çelik

Hülya Duyar

Mert Öner

Mehmet Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Deniz Cengiz

CESURLARIN VATANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Deliha 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.


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